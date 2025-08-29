Sverige

En man jobbar vid ett skrivbord.

Konsumentverket vill förbjuda företag att sälja saker på telefon. Foto: Pontus Lundahl/TT

Bråk om stopp för säljare

Myndigheten Konsumentverket
vill stoppa företag
från att ringa till människor
för att sälja saker.

Nu får förslaget kritik
av organisationen Kontakta.

Många unga kan bli
av med sina jobb som säljare 
om det blir ett förbud,
säger organisationen.

– Det är ett jobb
som folk kan få 
även om de inte
har någon utbildning.

Det säger Kontaktas
ledare Tina Wahlroth.

Hon tycker att regeringen
borde prata om att förbjuda
försäljning av vissa saker
på telefon i stället för
att förbjuda allt.

När företag tävlar
om att få kunder
blir priserna lägre
för folk som handlar. 
Därför är det bra
att telefonförsäljning finns.
Det säger Tina Wahlroth.

8 SIDOR/TT

29 augusti 2025

Vad tycker du om nyheten?
6 kommentarer
  1. Sofia skriver:
    29 augusti, 2025 kl. 10:53

    De uppringda borde få rätt att skicka faktura för förlorat tid om de vill inte köpa varan.

    Svara
  2. Jag skriver:
    29 augusti, 2025 kl. 11:16

    Säljare, det är dags att skaffa en utbildning.

    Svara
  3. FRIDA skriver:
    29 augusti, 2025 kl. 11:36

    Kan inte säljare skaffa utbildning i handel .

    Svara
  4. Sigge69 skriver:
    29 augusti, 2025 kl. 11:59

    Det finns bluffare som ringer till gammla personer ringaren t ex från vården eller posten eller annan liknade de vill ha pengar partier vill ha stopp detta

    Svara
  5. LennaTheCooling skriver:
    29 augusti, 2025 kl. 12:18

    Min mamma blev på riktigt väckt en gång av en telefonförsäljare som ringde SJUKT tidigt på morgonen, en lördag😔

    Svara
  6. Andreas skriver:
    29 augusti, 2025 kl. 15:54

    telefonförsäljare borde inte finnas !!!! avskaffa detta!!! dessa måste skaffa jobb istället.,än att lura människor .😡😡😡😡

    Svara
