Bråk om stopp för säljare

Myndigheten Konsumentverket

vill stoppa företag

från att ringa till människor

för att sälja saker.

Nu får förslaget kritik

av organisationen Kontakta.

Många unga kan bli

av med sina jobb som säljare

om det blir ett förbud,

säger organisationen.

– Det är ett jobb

som folk kan få

även om de inte

har någon utbildning.

Det säger Kontaktas

ledare Tina Wahlroth.

Hon tycker att regeringen

borde prata om att förbjuda

försäljning av vissa saker

på telefon i stället för

att förbjuda allt.

När företag tävlar

om att få kunder

blir priserna lägre

för folk som handlar.

Därför är det bra

att telefonförsäljning finns.

Det säger Tina Wahlroth.

Läs nyheten om att stoppa säljare

8 SIDOR/TT