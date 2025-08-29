Sverige
Konsumentverket vill förbjuda företag att sälja saker på telefon. Foto: Pontus Lundahl/TT
Bråk om stopp för säljare
Myndigheten Konsumentverket
vill stoppa företag
från att ringa till människor
för att sälja saker.
Nu får förslaget kritik
av organisationen Kontakta.
Många unga kan bli
av med sina jobb som säljare
om det blir ett förbud,
säger organisationen.
– Det är ett jobb
som folk kan få
även om de inte
har någon utbildning.
Det säger Kontaktas
ledare Tina Wahlroth.
Hon tycker att regeringen
borde prata om att förbjuda
försäljning av vissa saker
på telefon i stället för
att förbjuda allt.
När företag tävlar
om att få kunder
blir priserna lägre
för folk som handlar.
Därför är det bra
att telefonförsäljning finns.
Det säger Tina Wahlroth.
Läs nyheten om att stoppa säljare
8 SIDOR/TT
29 augusti 2025
De uppringda borde få rätt att skicka faktura för förlorat tid om de vill inte köpa varan.
Säljare, det är dags att skaffa en utbildning.
Kan inte säljare skaffa utbildning i handel .
Det finns bluffare som ringer till gammla personer ringaren t ex från vården eller posten eller annan liknade de vill ha pengar partier vill ha stopp detta
Min mamma blev på riktigt väckt en gång av en telefonförsäljare som ringde SJUKT tidigt på morgonen, en lördag😔
telefonförsäljare borde inte finnas !!!! avskaffa detta!!! dessa måste skaffa jobb istället.,än att lura människor .😡😡😡😡