Vardags
Konsumentverket vill förbjuda företag att sälja saker på telefon. Foto: Per Larsson/TT
Säljare kan stoppas
Många människor i Sverige
tycker att det är jobbigt
när företag ringer för att sälja.
Många har också blivit lurade
att skriva på avtal.
Det visar en undersökning
av Konsumentverket.
Myndigheten vill därför
förbjuda företag
att ringa och sälja,
telefonförsäljning.
Människor kan bli överraskade
av samtalen och säga ja till saker
utan att förstå vad det betyder.
Det skriver Konsumentverket.
Vissa människor är också rädda
för att bli lurade av försäljare.
Därför svarar de inte på okända nummer.
Det kan göra att de missar viktiga
samtal från till exempel vården.
Regeringen har fått undersökningen.
Vissa personer får extra stora problem
av försäljarna.
Det säger ministern Erik Slottner.
Det gäller särskilt
- gamla personer
- personer med vissa funktionsnedsättningar
- personer som har svårt
med svenska språket.
– Det är bra att företagens sätt
att sälja granskas,
säger Erik Slottner.
Nu ska regeringen läsa undersökningen.
Sedan ska de bestämma
om det ska komma en ny lag.
Efter det får riksdagen rösta.
8 SIDOR/TT
Vad tycker du?
Vore det bra med ett förbud
mot att sälja på telefon?
28 augusti 2025
BRA!!!
Tycker det är jättebra, känner många som har blivit lurade.
Allt har sin tid. Telefonförsäljare var usel jobb, alla bara avreagerade sig på stackars underbetalt personal, skrek åt dem fula ord och de tvingades vara artiga fast de visste att pga dem brann familjens middag på spisen. De fick betalt för tid, men mammorna inte…
Du bara gnäller och klagar och ditt karma växer dag för dag. Alla människor får betala för sina synder mot andra människor och vissa utplånas för alltid.
De flesta som ringer mig låter som om de är från Indien. Ibland jag frågar dem hur vädret är i Bombay. Ibland rapar eller fisar jag i telefonen när dem frågar mig hur jag har det.
Storasyster: alla har sin religion. Själv tror jag inte på karma och direkt reinkarnation. Men jag tror inte något utplånas helt för evigt. En vacker dag ska vi se.
Äntligen en bra lag!
MAJA -hur mår du??? Det är iriterande att ringa någon och störa-hoppasatt de förbjuder det! Förut de ringde million gånger om dagen till min man…hemsk…om man vill köpa nånting så går man till affär!!!
Jag tycker det är bra!
👍👍
Bra!! Är så less på telefonförsäljare! En del har även ett väldigt aggressivt försäljnings-sätt. Jag säger bara nej tack och lägger på.
Jättebra!!
Ja. Det är ett bra förslag. Jag hoppas att det genomförs snart. De störde mig så många gånger, även på natten. De ringde och pratade så länge tills jag blev arg.
Det låter bra.
det är bra, jag hatar att de ringer varje dag eftersom jag är i skolan och det är pinsamt!
De ringer när du är på jobbet, sjuk, inlagd på sjukhus eller vilar. Vi säger ”Kära vän, jag behöver ingenting”, de insisterar på att skicka mer information, de skickar länkar dussintals gånger och de ber om mitt namn och min adress. De är verkligen irriterande och skrämmande på alla sätt. Det vore bra om regeringen stoppade detta.
Hej
Jag tycker att problemet med onlineförsäljning utan en privatpersons tillstånd borde ha lösts för länge sedan. Det finns många onlinesäljare som bara skadar och andra med dåliga avsikter. Ett telefonnummer är privat. Jag förstår inte varför regeringen accepterar sådant beteende gentemot befolkningen.