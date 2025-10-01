Sverige

Hon sitter bakom ratten i en bil.

En kvinna som övar på att köra bil. Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT

Lättare för fler att ta körkort

Det ska bli lättare för
personer med adhd och autism
att ta körkort.

Det vill politikerna.
De har ett förslag om det.
Från den 15 januari
nästa år kan det bli lättare.

I dag måste personer
som har mild eller måttlig
adhd och autism
lämna in ett papper
från en läkare
när de ska ta körkort.
Papperet visar att läkaren
tycker att de klarar att köra bil.

Nästan alla får ja från läkare
att de kan ta körkort.
Diagnoserna gör oftast inte
att de kör sämre.

Därför säger myndigheten
Transportstyrelsen
att papperet från läkare
inte längre ska behövas.

Allt fler människor
i Sverige får diagnoserna
adhd och autism.
Det gör att det tar längre tid
att få papperet från läkare
när du ska ta körkort.

Adhd och autism

  • Adhd och autism är diagnoser.
    Det är inte sjukdomar.
    Det är funktionsnedsättningar.
  • Adhd står för
    attention deficit
    hyperactivity disorder.
    Det betyder ungefär
    att en person har
    svårt att koncentrera sig
    och mycket energi.
  • Autism gör att hjärnan
    jobbar med information
    på ett annat sätt än hos den
    som inte har autism.

1 oktober 2025

  1. V skriver:
    1 oktober, 2025 kl. 10:34

    Bra beslut

  2. Anonym skriver:
    1 oktober, 2025 kl. 14:30

    Jag har recept på ADHD medicin. Hur är det för mig? Jag blev nekad att söka körkort pga läkarintyget.

    Jag kommer ihåg körkort kurs information och sånt…
    Men blev nekad pga ADHD.

    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      1 oktober, 2025 kl. 14:40

      Hej!

      Vi vet inte hur det är för dig.
      Det här gäller personer som har
      mild eller måttlig adhd och autism.

      Om du vill kan du fråga Transportstyrelsen.
      Det kan du göra här:

      Transportstyrelsen

      Hälsningar från 8 Sidor

  3. Anonym skriver:
    1 oktober, 2025 kl. 14:32

    Jag har båda diagnoserna och några till…
    Jag har problem med impulskontroll. Vilket är vanligt hos ADHD…

  4. S A T skriver:
    1 oktober, 2025 kl. 14:57

    Jag har mycket diagnos också.

