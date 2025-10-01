Sverige
En kvinna som övar på att köra bil. Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT
Lättare för fler att ta körkort
Det ska bli lättare för
personer med adhd och autism
att ta körkort.
Det vill politikerna.
De har ett förslag om det.
Från den 15 januari
nästa år kan det bli lättare.
I dag måste personer
som har mild eller måttlig
adhd och autism
lämna in ett papper
från en läkare
när de ska ta körkort.
Papperet visar att läkaren
tycker att de klarar att köra bil.
Nästan alla får ja från läkare
att de kan ta körkort.
Diagnoserna gör oftast inte
att de kör sämre.
Därför säger myndigheten
Transportstyrelsen
att papperet från läkare
inte längre ska behövas.
Allt fler människor
i Sverige får diagnoserna
adhd och autism.
Det gör att det tar längre tid
att få papperet från läkare
när du ska ta körkort.
Adhd och autism
- Adhd och autism är diagnoser.
Det är inte sjukdomar.
Det är funktionsnedsättningar.
- Adhd står för
attention deficit
hyperactivity disorder.
Det betyder ungefär
att en person har
svårt att koncentrera sig
och mycket energi.
- Autism gör att hjärnan
jobbar med information
på ett annat sätt än hos den
som inte har autism.
1 oktober 2025
Bra beslut
Jag har recept på ADHD medicin. Hur är det för mig? Jag blev nekad att söka körkort pga läkarintyget.
Jag kommer ihåg körkort kurs information och sånt…
Men blev nekad pga ADHD.
Hej!
Vi vet inte hur det är för dig.
Det här gäller personer som har
mild eller måttlig adhd och autism.
Om du vill kan du fråga Transportstyrelsen.
Det kan du göra här:
Transportstyrelsen
Hälsningar från 8 Sidor
Jag har båda diagnoserna och några till…
Jag har problem med impulskontroll. Vilket är vanligt hos ADHD…
Jag har mycket diagnos också.