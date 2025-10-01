Lättare för fler att ta körkort

Det ska bli lättare för

personer med adhd och autism

att ta körkort.

Det vill politikerna.

De har ett förslag om det.

Från den 15 januari

nästa år kan det bli lättare.

I dag måste personer

som har mild eller måttlig

adhd och autism

lämna in ett papper

från en läkare

när de ska ta körkort.

Papperet visar att läkaren

tycker att de klarar att köra bil.

Nästan alla får ja från läkare

att de kan ta körkort.

Diagnoserna gör oftast inte

att de kör sämre.

Därför säger myndigheten

Transportstyrelsen

att papperet från läkare

inte längre ska behövas.

Allt fler människor

i Sverige får diagnoserna

adhd och autism.

Det gör att det tar längre tid

att få papperet från läkare

när du ska ta körkort.

8 SIDOR/TT