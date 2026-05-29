Sverige

    Ukrainas ledare Volodymyr Zelenskyj och Sveriges ledare Ulf Kristersson skakar hand på mötet i Uppsala. Bakom dem syns flygplanet Gripen. Foto: Christine Olsson/TT

    Volodymyr Zelenskyj och Ulf Kristersson med soldater från gruppen F16 i Uppsala. Foto: Christine Olsson/TT

    Det svenska stridsflygplanet Gripen. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Sverige ger flygplan till Ukraina

Rysslands stora krig
mot Ukraina har hållit på
sedan år 2022.

Sverige har hjälpt Ukraina
med pengar och vapen.
Nu ska Sverige hjälpa ännu mer.

Ukraina ska få 16 stridsflygplan
av sorten Gripen.

Det berättade ländernas
ledare på ett möte
i Uppsala i torsdags.

Ukraina ska också
köpa 20 plan till
av samma sort.

– Flygplanen är mycket
viktiga för oss.
Nu kan vi kämpa bättre
mot de ryska flygplanen.

Det säger Ukrainas ledare
Volodymyr Zelenskyj.

Flygplanen som
Sverige ger är gamla.
De ska skickas till
Ukraina redan nästa år.

Flygplanen som
Ukraina köper är nya.
De kommer bli klara
från år 2030.

De nya flygplanen kostar
ungefär 27 miljarder kronor.
Ukraina ska få låna pengar
av EU för att betala dem.

29 maj 2026

  1. ... skriver:
    29 maj, 2026 kl. 10:48

    Alla länder måste hjälpa ukraina. Kriget måste ta slut ,så människor kan återvända hem.

  2. varför ska jag säja mitt namn? skriver:
    29 maj, 2026 kl. 11:02

    Va tråkigt

  3. Labubu skriver:
    29 maj, 2026 kl. 11:59

    Mer tvätt pengar av Primer men mister

  4. Okej :/ skriver:
    29 maj, 2026 kl. 12:13

    Vänta! Kriget har gått sedan 2022. Det är super länge😮

  5. Regn skriver:
    29 maj, 2026 kl. 13:26

    Det krävs tillstånd av andra länder för Sverige att sälja avancerad teknik till Ukraina. Många komponenter i JAS planet är inte helt svenskutvecklade, vilket ofta gör att USA och Storbritannien kan stoppa export om de anser att en komponent är för avancerad. JAS planet blir förmodligen ett sisådär bra plan som exporteras till Ukraina.

  6. Hubert Berghaus skriver:
    29 maj, 2026 kl. 14:08

    Den äldre Gripen-modellen är utrustad med General Electrics F404-jetmotor – en helt amerikansk produkt. Utan exporttillstånd från USA får inga Gripen-plan levereras till tredjeländer. USA har dock redan godkänt leveransen till Ukraina. Storbritannien har ingen teknik i detta sammanhang.

  7. Hubert Berghaus skriver:
    29 maj, 2026 kl. 14:18

    Ukrainska piloter utbildas direkt i Sverige – både teoretiskt och praktiskt.
    Utbildningen omfattar flygteknik, taktik och landningsprocedurer.

  8. ??? skriver:
    29 maj, 2026 kl. 15:35

    USA kan stänga av planen med deras hip och china också så om de köper från de blir det riktigt onödigt och de kommer vara fattiga

  9. Inshallah skriver:
    29 maj, 2026 kl. 17:47

  10. Nigger,Nigger skriver:
    29 maj, 2026 kl. 17:50

  11. Håkan och Bernice skriver:
    29 maj, 2026 kl. 18:05

    Vi Sverige 🇸🇪 är bäst
    Sen tycker ukrainare
    Har rätt få stridsflyg
    Bra Sverige jobba forset 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍 står på er ukrainare bra jobbat av er vi stötar

