Sverige ger flygplan till Ukraina

Rysslands stora krig

mot Ukraina har hållit på

sedan år 2022.

Sverige har hjälpt Ukraina

med pengar och vapen.

Nu ska Sverige hjälpa ännu mer.

Ukraina ska få 16 stridsflygplan

av sorten Gripen.

Det berättade ländernas

ledare på ett möte

i Uppsala i torsdags.

Ukraina ska också

köpa 20 plan till

av samma sort.

– Flygplanen är mycket

viktiga för oss.

Nu kan vi kämpa bättre

mot de ryska flygplanen.

Det säger Ukrainas ledare

Volodymyr Zelenskyj.

Flygplanen som

Sverige ger är gamla.

De ska skickas till

Ukraina redan nästa år.

Flygplanen som

Ukraina köper är nya.

De kommer bli klara

från år 2030.

De nya flygplanen kostar

ungefär 27 miljarder kronor.

Ukraina ska få låna pengar

av EU för att betala dem.

8 SIDOR/TT