Det ska alltid gå att betala med mynt och sedlar i apotek och affärer för mat. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Ny lag om mynt och sedlar
Det har blivit mindre vanligt
att folk betalar
med mynt och sedlar i Sverige.
I många affärer går det bara
att betala med bankkort.
Men nu har riksdagen röstat ja
till en ny lag.
Apotek och affärer för mat
måste ta emot mynt och sedlar
som betalning.
Det säger den nya lagen.
Banker måste också
göra det enklare för folk
att sätta in mynt och sedlar
på banken.
Regeringen tycker det
är viktigt att folk
kan använda mynt och sedlar
i Sverige.
Organisationen PRO jobbar
för gamla människors rättigheter.
De tycker att lagen
borde gälla fler.
Till exempel borde det
alltid gå att använda
sedlar och mynt för
att betala på bussen
eller sjukhuset.
Det säger PRO.
Den nya lagen börjar
gälla den 1 juli i år.
8 SIDOR/TT
28 maj 2026
jag är gammal och för mig är det lättare att betala med pengar .
Göra, inte gör 😊
Äntligen, tråkigt att det måste till en lag för detta. Fler personer måste använda sedlarr och mynt.
Det ska gå att betala med kontanter i restaurangen och alla affärer. Det måste gå ta ut pengar på Banken .Banken lägger ner swedbank är värsta i finns handelsbanken kvar i stan
Finns ju redan i grundlagen att kontanter är ett godkänt betalningsmedel.
Vad bra att det går lättare att sätta in på Bank o ta ut
Att bankerna får skapa sina egna lagar en bank ska ju vara en bank så folk kan gå in och ta ut pengar och sätta in pengar och andra ärende .
Kontanter i alla äffaret
Betalar alltid med kontanter överallt där det går
Det är viktigt med kontanter det är bra man kan betala både kontant och kort.
Äntligen har det blivit en lag om det hela. Jättebra!
Bojkotta företag som inte tar kontanter. Byt bank om dom försöker bestämma över era pengar.
Utan kontanter så äger bankerna vår privatekonomi och avgifterna kommer att vara många. Uttag, insättning, betalning, månadsavgift, tisdagsavgift, köpavgift osv.
Äntligen har de kommit någon stans. Kontanter måste finnas kvar och alla skulle vara tvungna att ta emot dem. Har aldrig varit så mycket bedrägeri som nu. Att man an bara kan lura äldre på det viset.
Enda landet i världen som inte har kontanter. Hur blir det om vi ska gå över till Euro
Skulle vara bra om man kunde växla in mynt på banker som förut
Kontanter i affärer givetvis
Jag handlar alltid med sedlar och mynt tycker alla affärer skulle ta kontanter
Använder aldrig kontanter längre!
Alltid har med mig kontanter..
Bra med digital o h luft pengar med jag känner mig inte trygg med de.. elavbrot..systemfel. hacker attacker.. m.m. då står jag där utan att kunna göra nått
Självklart ska man kunna ta ut kontanter o betala med kontanter
Äntligen!