En person räknar sedlar i en apparat vid kassan.

Det ska alltid gå att betala med mynt och sedlar i apotek och affärer för mat. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Ny lag om mynt och sedlar

Det har blivit mindre vanligt
att folk betalar
med mynt och sedlar i Sverige.
I många affärer går det bara
att betala med bankkort.

Men nu har riksdagen röstat ja
till en ny lag.

Apotek och affärer för mat
måste ta emot mynt och sedlar
som betalning.
Det säger den nya lagen.

Banker måste också
göra det enklare för folk
att sätta in mynt och sedlar
på banken.

Regeringen tycker det
är viktigt att folk
kan använda mynt och sedlar
i Sverige.

Organisationen PRO jobbar
för gamla människors rättigheter.
De tycker att lagen
borde gälla fler.

Till exempel borde det
alltid gå att använda
sedlar och mynt för
att betala på bussen
eller sjukhuset.
Det säger PRO.

Den nya lagen börjar
gälla den 1 juli i år.

8 SIDOR/TT

28 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
22 kommentarer
  1. Tyra skriver:
    28 maj, 2026 kl. 11:25

    jag är gammal och för mig är det lättare att betala med pengar .

  2. Vinne skriver:
    28 maj, 2026 kl. 12:08

    Göra, inte gör 😊

  3. Calle skriver:
    28 maj, 2026 kl. 15:06

    Äntligen, tråkigt att det måste till en lag för detta. Fler personer måste använda sedlarr och mynt.

  4. Danne skriver:
    28 maj, 2026 kl. 15:44

    Det ska gå att betala med kontanter i restaurangen och alla affärer. Det måste gå ta ut pengar på Banken .Banken lägger ner swedbank är värsta i finns handelsbanken kvar i stan

  5. Just Mee skriver:
    28 maj, 2026 kl. 15:51

    Finns ju redan i grundlagen att kontanter är ett godkänt betalningsmedel.

  6. Susamne Borg skriver:
    28 maj, 2026 kl. 16:08

    Vad bra att det går lättare att sätta in på Bank o ta ut

  7. Kenneth skriver:
    28 maj, 2026 kl. 16:20

    Att bankerna får skapa sina egna lagar en bank ska ju vara en bank så folk kan gå in och ta ut pengar och sätta in pengar och andra ärende .

  8. Etik skriver:
    28 maj, 2026 kl. 16:58

    Kontanter i alla äffaret

  9. Anne-Lie skriver:
    28 maj, 2026 kl. 17:10

    Betalar alltid med kontanter överallt där det går

  10. Lin skriver:
    28 maj, 2026 kl. 17:23

    Det är viktigt med kontanter det är bra man kan betala både kontant och kort.

  11. Bengt Nilsson skriver:
    28 maj, 2026 kl. 17:28

    Äntligen har det blivit en lag om det hela. Jättebra!

  12. Stefan skriver:
    28 maj, 2026 kl. 17:33

    Bojkotta företag som inte tar kontanter. Byt bank om dom försöker bestämma över era pengar.

  13. Bosse skriver:
    28 maj, 2026 kl. 17:41

    Utan kontanter så äger bankerna vår privatekonomi och avgifterna kommer att vara många. Uttag, insättning, betalning, månadsavgift, tisdagsavgift, köpavgift osv.

  14. Bengan skriver:
    28 maj, 2026 kl. 17:41

    Äntligen har de kommit någon stans. Kontanter måste finnas kvar och alla skulle vara tvungna att ta emot dem. Har aldrig varit så mycket bedrägeri som nu. Att man an bara kan lura äldre på det viset.

  15. Ulla Hedman skriver:
    28 maj, 2026 kl. 17:47

    Enda landet i världen som inte har kontanter. Hur blir det om vi ska gå över till Euro

  16. Kerstin skriver:
    28 maj, 2026 kl. 17:55

    Skulle vara bra om man kunde växla in mynt på banker som förut

  17. BÖRJE skriver:
    28 maj, 2026 kl. 17:56

    Kontanter i affärer givetvis

  18. Anita Andersson skriver:
    28 maj, 2026 kl. 18:02

    Jag handlar alltid med sedlar och mynt tycker alla affärer skulle ta kontanter

  19. Mikael Olsson skriver:
    28 maj, 2026 kl. 18:14

    Använder aldrig kontanter längre!

  20. Omran skriver:
    28 maj, 2026 kl. 18:39

    Alltid har med mig kontanter..
    Bra med digital o h luft pengar med jag känner mig inte trygg med de.. elavbrot..systemfel. hacker attacker.. m.m. då står jag där utan att kunna göra nått

  21. Susanne skriver:
    28 maj, 2026 kl. 18:40

    Självklart ska man kunna ta ut kontanter o betala med kontanter

  22. Emina skriver:
    28 maj, 2026 kl. 19:07

    Äntligen!

