Ny lag om mynt och sedlar

Det har blivit mindre vanligt

att folk betalar

med mynt och sedlar i Sverige.

I många affärer går det bara

att betala med bankkort.

Men nu har riksdagen röstat ja

till en ny lag.

Apotek och affärer för mat

måste ta emot mynt och sedlar

som betalning.

Det säger den nya lagen.

Banker måste också

göra det enklare för folk

att sätta in mynt och sedlar

på banken.

Regeringen tycker det

är viktigt att folk

kan använda mynt och sedlar

i Sverige.

Organisationen PRO jobbar

för gamla människors rättigheter.

De tycker att lagen

borde gälla fler.

Till exempel borde det

alltid gå att använda

sedlar och mynt för

att betala på bussen

eller sjukhuset.

Det säger PRO.

Den nya lagen börjar

gälla den 1 juli i år.

8 SIDOR/TT