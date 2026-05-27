    Sveriges målvakt Magnus Hellberg och spelaren Anton Frondell är glada. Sverige ska spela kvartsfinal. Foto: Anders Wiklund/TT

    Sveriges målvakt Magnus Hellberg räddar pucken från att gå i mål. Foto: Anders Wiklund/TT

Sverige spelar kvartsfinal

På tisdagen spelade
Sveriges herrar i ishockey
en viktig match i VM.
De spelade mot Slovakien.

Sverige var tvungna
att vinna matchen.
Då fick laget
spela vidare i VM.

Slovakien gjorde det första målet.
Matchen var jämn.
Men till sist vann Sverige
med 4–2.

Det betyder att Sverige
spelar kvartsfinal på torsdag.
Matchen är
i staden Zürich i Schweiz.

Sverige ska spela
mot Schweiz.

Schweiz kan vinna
sitt första VM-guld.
De vill gärna
göra det inför publiken
i sitt hemland.

Men Sverige lovar att kämpa.

– Vi kämpar för guld
eller ingenting.

Det säger Sveriges målvakt
Magnus Hellberg
till nyhetsbyrån TT.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

Matcherna i VM i ishockey

På torsdag den 28 maj
är det kvartsfinaler.

  • Finland spelar mot Tjeckien.
    Matchen är klockan 16.20 i Zürich
  • Kanada spelar mot USA.
    Matchen är klockan 16.20.
  • Schweiz spelar mot Sverige.
    Matchen är klockan 20.20.
  • Lettland spelar mot Norge.
    Matchen är klockan 20.20.
  • Semifinalerna är
    på lördag den 30 maj.
  • Matcherna om guld, silver och brons
    är på söndag den 31 maj.
  • Du kan se matcherna
    på kanalen Viaplay Sport
    och sajten Viaplay.
    Du kan lyssna i Sportradion.

27 maj 2026

  1. w skriver:
    27 maj, 2026 kl. 11:21

    WHOHOHOHOHO

  2. Leon😄 skriver:
    27 maj, 2026 kl. 11:29

    Heja Sverige 🇸🇪!!!🏒🏒🥇🥇🏆🏆🥳🥳

  3. blondi skriver:
    27 maj, 2026 kl. 11:48

    utan Sverige går Norge, ingenting

  4. blå gul skriver:
    27 maj, 2026 kl. 11:52

    ❤❤❤❤❤❤😢🧡🧡🧡🧡🧡💛🧡🧡😠💛😤💛💛💛💚💚💚💚💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💛💙💛

