Sveriges målvakt Magnus Hellberg och spelaren Anton Frondell är glada. Sverige ska spela kvartsfinal. Foto: Anders Wiklund/TT
Sveriges målvakt Magnus Hellberg räddar pucken från att gå i mål. Foto: Anders Wiklund/TT
Sverige spelar kvartsfinal
På tisdagen spelade
Sveriges herrar i ishockey
en viktig match i VM.
De spelade mot Slovakien.
Sverige var tvungna
att vinna matchen.
Då fick laget
spela vidare i VM.
Slovakien gjorde det första målet.
Matchen var jämn.
Men till sist vann Sverige
med 4–2.
Det betyder att Sverige
spelar kvartsfinal på torsdag.
Matchen är
i staden Zürich i Schweiz.
Sverige ska spela
mot Schweiz.
Schweiz kan vinna
sitt första VM-guld.
De vill gärna
göra det inför publiken
i sitt hemland.
Men Sverige lovar att kämpa.
– Vi kämpar för guld
eller ingenting.
Det säger Sveriges målvakt
Magnus Hellberg
till nyhetsbyrån TT.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
Matcherna i VM i ishockey
På torsdag den 28 maj
är det kvartsfinaler.
- Finland spelar mot Tjeckien.
Matchen är klockan 16.20 i Zürich
- Kanada spelar mot USA.
Matchen är klockan 16.20.
- Schweiz spelar mot Sverige.
Matchen är klockan 20.20.
- Lettland spelar mot Norge.
Matchen är klockan 20.20.
- Semifinalerna är
på lördag den 30 maj.
- Matcherna om guld, silver och brons
är på söndag den 31 maj.
- Du kan se matcherna
på kanalen Viaplay Sport
och sajten Viaplay.
Du kan lyssna i Sportradion.
27 maj 2026
