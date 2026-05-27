På tisdagen spelade

Sveriges herrar i ishockey

en viktig match i VM.

De spelade mot Slovakien.

Sverige var tvungna

att vinna matchen.

Då fick laget

spela vidare i VM.

Slovakien gjorde det första målet.

Matchen var jämn.

Men till sist vann Sverige

med 4–2.

Det betyder att Sverige

spelar kvartsfinal på torsdag.

Matchen är

i staden Zürich i Schweiz.

Sverige ska spela

mot Schweiz.

Schweiz kan vinna

sitt första VM-guld.

De vill gärna

göra det inför publiken

i sitt hemland.

Men Sverige lovar att kämpa.

– Vi kämpar för guld

eller ingenting.

Det säger Sveriges målvakt

Magnus Hellberg

till nyhetsbyrån TT.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR