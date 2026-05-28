Världen

    Det är varmt i Storbritannien. I staden Brighton vill många bada. Foto: Gareth Fuller/AP/TT

    Människor i ett mycket varmt Paris i Frankrike. Foto: Michel Euler/AP/TT

    Människor söker sig till skuggan i staden Paris. Foto: Michel Euler/AP/TT

    En person hoppar i vattnet i Lille i Frankrike. Foto: Jean-Francois Badias/AP/TT

Fortsatt varmt i Europa

Vädret fortsätter
att vara mycket varmt
i flera länder i Europa.

Det är särskilt varmt
i Spanien, Frankrike, Italien,
Storbritannien och Irland.

Det har varit flera rekord
i värme i Storbritannien
med över 35 grader varmt.

Folk vill svalka sig.
Men flera människor
har drunknat när de badat.

I Frankrike varnar experter
för värme på nästan 40 grader
de kommande dagarna.
I staden Paris ska parker
vara öppna längre än vanligt.
Där ska folk kunna söka skugga.

Att det är så varmt
redan i maj är ovanligt.
Experter på väder
säger att varm luft
har fastnat över Europa.
Det fungerar som ett lock
som håller kvar värmen.

Klimatet ändras på jorden.
Det gör att vädret
blir mer extremt.

Experter tror att jorden
kan få nya rekord i värme
de kommande fem åren.
De tror att jorden kan bli
nästan två grader
varmare än normalt.

8 SIDOR/TT

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. MILENA skriver:
    28 maj, 2026 kl. 14:52

    BRA_men synd om de sjuka!😮😊😎

  2. Darkness skriver:
    28 maj, 2026 kl. 15:21

    Jag älskar värmen😍😍😍😍😍🥰🥰🥰🦎🐊🐍🦎😎😎☀️☀️☀️☀️⛱️

