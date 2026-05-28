Fortsatt varmt i Europa

Vädret fortsätter

att vara mycket varmt

i flera länder i Europa.

Det är särskilt varmt

i Spanien, Frankrike, Italien,

Storbritannien och Irland.

Det har varit flera rekord

i värme i Storbritannien

med över 35 grader varmt.

Folk vill svalka sig.

Men flera människor

har drunknat när de badat.

I Frankrike varnar experter

för värme på nästan 40 grader

de kommande dagarna.

I staden Paris ska parker

vara öppna längre än vanligt.

Där ska folk kunna söka skugga.

Att det är så varmt

redan i maj är ovanligt.

Experter på väder

säger att varm luft

har fastnat över Europa.

Det fungerar som ett lock

som håller kvar värmen.

Klimatet ändras på jorden.

Det gör att vädret

blir mer extremt.

Experter tror att jorden

kan få nya rekord i värme

de kommande fem åren.

De tror att jorden kan bli

nästan två grader

varmare än normalt.

8 SIDOR/TT

