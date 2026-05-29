Spårvagn körde på kvinna

I torsdags kväll

var det en olycka

med en spårvagn i Göteborg.

Spårvagnen körde

på en kvinna.

Kvinnan blev mycket skadad.

Hon har nu dött.

Det berättar poliserna

i dag fredag.

Poliserna undersöker nu

vad som har hänt.

Ingen är misstänkt

för något brott.

8 SIDOR/TT