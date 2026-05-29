Sverige
En gammal brand. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Risk för bränder
Det är varmt och torrt väder
på flera platser i Sverige.
Därför är det risk för
bränder i skog och mark.
Det säger experterna
på myndigheten SMHI.
De säger att folk
ska vara försiktiga
när de eldar ute.
Elden kan sprida sig.
Folk ska också vara försiktiga
när de använder maskiner ute.
Värme och gnistor från maskiner
kan göra att bränder startar.
8 SIDOR/TT
29 maj 2026
Ojojoj! Hoppas ni lyckas släcka elden! 😢😢😢❤❤❤
Jag visste inte att det var så varmt här i Sverige , så att det skulle kanske kommer en risk att det gör bränder här i Sverige. jag hoppas också att ni kan släcka eldeden om det kommer en brand i Sverige.