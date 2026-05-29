Det är varmt och torrt väder

på flera platser i Sverige.

Därför är det risk för

bränder i skog och mark.

Det säger experterna

på myndigheten SMHI.

De säger att folk

ska vara försiktiga

när de eldar ute.

Elden kan sprida sig.

Folk ska också vara försiktiga

när de använder maskiner ute.

Värme och gnistor från maskiner

kan göra att bränder startar.

8 SIDOR/TT