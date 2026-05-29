Rumänien skickade upp stridsflyg efter att drönaren träffat huset. Foto: Vadim Ghirda/AP/TT
Drönare träffade hus
En drönare träffade ett hus
med lägenheter i staden
Galati i Rumänien.
Det hände i dag fredag.
Två personer fick små skador.
Drönaren kom från Ryssland.
Det tror experter.
Drönaren träffade huset
i Rumänien samtidigt som
Ryssland hotat med attacker
mot flera platser i Ukraina.
Några av platserna ligger
nära gränsen till Rumänien.
Det skriver myndigheter i Rumänien.
Händelsen får kritik
av flera ledare.
– Ryssland är en fara för alla
och måste stoppas.
Det skriver Moldaviens
ledare Maia Sandu.
Moldavien är granne med
Rumänien och Ukraina.
8 SIDOR/TT
29 maj 2026
