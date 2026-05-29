Drönare träffade hus

En drönare träffade ett hus

med lägenheter i staden

Galati i Rumänien.

Det hände i dag fredag.

Två personer fick små skador.

Drönaren kom från Ryssland.

Det tror experter.

Drönaren träffade huset

i Rumänien samtidigt som

Ryssland hotat med attacker

mot flera platser i Ukraina.

Några av platserna ligger

nära gränsen till Rumänien.

Det skriver myndigheter i Rumänien.

Händelsen får kritik

av flera ledare.

– Ryssland är en fara för alla

och måste stoppas.

Det skriver Moldaviens

ledare Maia Sandu.

Moldavien är granne med

Rumänien och Ukraina.

8 SIDOR/TT