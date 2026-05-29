En stridsflyg är på väg att lyfta från marken.

Rumänien skickade upp stridsflyg efter att drönaren träffat huset. Foto: Vadim Ghirda/AP/TT

Drönare träffade hus

En drönare träffade ett hus
med lägenheter i staden
Galati i Rumänien.
Det hände i dag fredag.

Två personer fick små skador.

Drönaren kom från Ryssland.
Det tror experter.

Drönaren träffade huset
i Rumänien samtidigt som
Ryssland hotat med attacker
mot flera platser i Ukraina.

Några av platserna ligger
nära gränsen till Rumänien.
Det skriver myndigheter i Rumänien.

Händelsen får kritik
av flera ledare.

– Ryssland är en fara för alla
och måste stoppas.

Det skriver Moldaviens
ledare Maia Sandu.

Moldavien är granne med
Rumänien och Ukraina.

8 SIDOR/TT

29 maj 2026

  1. Drönaren skriver:
    29 maj, 2026 kl. 13:45

    Ops. Det var inte meningen😮.

  2. Islam🌷 skriver:
    29 maj, 2026 kl. 14:13

    Varför har ni inte skrivit om Eid Al-Adha?🙂
    Ni brukar göra det varje år.

