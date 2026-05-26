Kultur

En nära bild. Hon sjunger i en mikrofon.

Zara Larsson sjunger. Foto: Charles Sykes/Invision/AP/TT

Priser till Zara Larsson

Det går bra för artisten
Zara Larsson.
Hon fick två priser
på en gala för musik i USA.
Galan heter
American music awards.

Zara Larsson fick pris
för sitt album
Midnight sun.

Hon fick också pris
för låten Stateside.
Den har hon gjort
tillsammans med artisten
Pink Panthress.

Priset för årets bästa sommarlåt
fick gruppen BTS från Sydkorea
för sin låt Swim.
De gör musiken k-pop.
BTS fick också pris
som årets artist.

Artisterna Audrey Nuna och Rei Ami
fick pris för årets låt.
Låten heter Golden.
Den kan du höra
i den tecknade serien
K-Pop: Demonjägarna.

I serien kallas
artisterna för Huntr/X.

8 SIDOR/TT

26 maj 2026

