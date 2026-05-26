Priser till Zara Larsson

Det går bra för artisten

Zara Larsson.

Hon fick två priser

på en gala för musik i USA.

Galan heter

American music awards.

Zara Larsson fick pris

för sitt album

Midnight sun.

Hon fick också pris

för låten Stateside.

Den har hon gjort

tillsammans med artisten

Pink Panthress.

Priset för årets bästa sommarlåt

fick gruppen BTS från Sydkorea

för sin låt Swim.

De gör musiken k-pop.

BTS fick också pris

som årets artist.

Artisterna Audrey Nuna och Rei Ami

fick pris för årets låt.

Låten heter Golden.

Den kan du höra

i den tecknade serien

K-Pop: Demonjägarna.

I serien kallas

artisterna för Huntr/X.

