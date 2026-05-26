Sport
Sverige förlorade mot Norge i VM. Foto: Anders Wiklund/TT
Viktig match i ishockey
Det är VM i ishockey
för herrar i landet Schweiz.
Sveriges lag är med.
I dag tisdag spelar Sverige
den sista matchen i sin grupp.
Matchen är mot Slovakien.
Om Sverige vinner
får de spela kvartsfinal.
Matchen mellan Sverige
och Slovakien är klockan 16.20.
Du kan titta på matchen
på kanalen Viaplay Sport
och sajten Viaplay.
Du kan lyssna i Sportradion
i Sveriges Radio.
Sverige har både vunnit
och förlorat matcher
i sin grupp.
I lördags spelade
Sverige mot Norge.
Norge vann med 3–2.
Det är över 15 år sedan
Norge vann mot Sverige
i ishockey.
– Sverige med laget
fullt av stjärnor förlorar mot
ett gäng norska ungdomar,
sa Erik Follestad i norsk tv.
Finalen i VM är den 31 maj.
8 SIDOR/TT
26 maj 2026
