Sport

En svensk spelare ligger framför det norska målet. Målvakten står i målet.

Sverige förlorade mot Norge i VM. Foto: Anders Wiklund/TT

Viktig match i ishockey

Det är VM i ishockey
för herrar i landet Schweiz.

Sveriges lag är med.
I dag tisdag spelar Sverige
den sista matchen i sin grupp.

Matchen är mot Slovakien.
Om Sverige vinner
får de spela kvartsfinal.

Matchen mellan Sverige
och Slovakien är klockan 16.20.

Du kan titta på matchen
på kanalen Viaplay Sport
och sajten Viaplay.
Du kan lyssna i Sportradion
i Sveriges Radio.

Sverige har både vunnit
och förlorat matcher
i sin grupp.

I lördags spelade
Sverige mot Norge.
Norge vann med 3–2.
Det är över 15 år sedan
Norge vann mot Sverige
i ishockey.

– Sverige med laget
fullt av stjärnor förlorar mot
ett gäng norska ungdomar,
sa Erik Follestad i norsk tv.

Finalen i VM är den 31 maj.

8 SIDOR/TT

26 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. hockeytjejen skriver:
    26 maj, 2026 kl. 10:29

    Skit att Norge vann! Men grattis🥳❤
    Heja Sverige!!!!

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar