Viktig match i ishockey

Det är VM i ishockey

för herrar i landet Schweiz.

Sveriges lag är med.

I dag tisdag spelar Sverige

den sista matchen i sin grupp.

Matchen är mot Slovakien.

Om Sverige vinner

får de spela kvartsfinal.

Matchen mellan Sverige

och Slovakien är klockan 16.20.

Du kan titta på matchen

på kanalen Viaplay Sport

och sajten Viaplay.

Du kan lyssna i Sportradion

i Sveriges Radio.

Sverige har både vunnit

och förlorat matcher

i sin grupp.

I lördags spelade

Sverige mot Norge.

Norge vann med 3–2.

Det är över 15 år sedan

Norge vann mot Sverige

i ishockey.

– Sverige med laget

fullt av stjärnor förlorar mot

ett gäng norska ungdomar,

sa Erik Follestad i norsk tv.

Finalen i VM är den 31 maj.

8 SIDOR/TT