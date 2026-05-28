Världen

De står i en lägenhet som är helt förstörd av bomber.

Människor letar efter saker i förstörd lägenhet efter en israelisk attack i staden Sidon. Foto: Mohammed Zaatari/AP/TT

Över 30 döda i Libanon

Det ska vara paus
i kriget i Iran och Libanon.
Men attackerna fortsätter.

Israel attackerade
södra Libanon i tisdags.
31 personer dog och 40 skadades.
Minst fyra av de döda var barn.
Det säger landets myndigheter.

Israels militärer
har också bombat
områden nära staden Tyr
tidigt på torsdagens morgon.

Tyr är en av världens äldsta städer
där människor fortfarande bor.
Staden är flera tusen år gammal.

Israel säger att de attackerar
områden där gruppen Hizbollah finns.
Hizbollah får stöd av Iran.

Israel har sagt åt
människor i Tyr
att lämna sina hem.

Samtidigt attackerar
USA också Iran i det viktiga
sundet Hormuz.
Iran har stoppat båtar
med olja i sundet sedan
USA och Israel började
kriget mot Iran.

8 SIDOR/TT

Hizbollah i Libanon

  • Gruppen Hizbollah finns i Libanon.
    De samarbetar med Iran.
  • Hizbollah är både ett politiskt parti
    och en grupp militärer.
    Hizbollah är shiamuslimer.
    Det är en grupp inom religionen islam.
  • Hizbollah startades efter att Israel
    tog kontroll över delar
    av Libanon på 1980-talet.
  • Sedan dess har Hizbollah
    och Israel krigat mycket.
  • Attackerna har ökat den senaste tiden.
  • Det hände efter att USA och Israel
    attackerade Iran tidigare i år.
    Hizbollah svarade med
    att attackera Israel.
  • Sedan dess har Israels attackerat
    allt fler platser i Libanon.
  • Ungefär sex miljoner människor
    bor i Libanon. Över en miljon är nu på flykt.
  • Över 1 400 människor har dött
    i Israels attacker.
  • EU, USA och Israel säger
    att Hizbollahs militärer är terrorister.
Fyra personer i militärkläder. De har röda baskrar på huvudet. De har gula flaggor. Några personer i Hizbollah. Foto: Hussein Malla/AP/TT

28 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. ...... skriver:
    28 maj, 2026 kl. 13:18

    Hela världen är galen!😤😤🤢😷😷💔💔💔💔💔

  2. Mamma till bengt skriver:
    28 maj, 2026 kl. 13:27

    Jag vill bara att alla krig ska slutas

  3. Pappa med skärpet skriver:
    28 maj, 2026 kl. 13:30

    Jag vet faktiskt inte hur sjuka personer är som vill bomba hela mellanöstern😠😠😠😠😠😠😠

