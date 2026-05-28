Över 30 döda i Libanon

Det ska vara paus

i kriget i Iran och Libanon.

Men attackerna fortsätter.

Israel attackerade

södra Libanon i tisdags.

31 personer dog och 40 skadades.

Minst fyra av de döda var barn.

Det säger landets myndigheter.

Israels militärer

har också bombat

områden nära staden Tyr

tidigt på torsdagens morgon.

Tyr är en av världens äldsta städer

där människor fortfarande bor.

Staden är flera tusen år gammal.

Israel säger att de attackerar

områden där gruppen Hizbollah finns.

Hizbollah får stöd av Iran.

Israel har sagt åt

människor i Tyr

att lämna sina hem.

Samtidigt attackerar

USA också Iran i det viktiga

sundet Hormuz.

Iran har stoppat båtar

med olja i sundet sedan

USA och Israel började

kriget mot Iran.

8 SIDOR/TT