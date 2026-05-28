Människor letar efter saker i förstörd lägenhet efter en israelisk attack i staden Sidon. Foto: Mohammed Zaatari/AP/TT
Över 30 döda i Libanon
Det ska vara paus
i kriget i Iran och Libanon.
Men attackerna fortsätter.
Israel attackerade
södra Libanon i tisdags.
31 personer dog och 40 skadades.
Minst fyra av de döda var barn.
Det säger landets myndigheter.
Israels militärer
har också bombat
områden nära staden Tyr
tidigt på torsdagens morgon.
Tyr är en av världens äldsta städer
där människor fortfarande bor.
Staden är flera tusen år gammal.
Israel säger att de attackerar
områden där gruppen Hizbollah finns.
Hizbollah får stöd av Iran.
Israel har sagt åt
människor i Tyr
att lämna sina hem.
Samtidigt attackerar
USA också Iran i det viktiga
sundet Hormuz.
Iran har stoppat båtar
med olja i sundet sedan
USA och Israel började
kriget mot Iran.
8 SIDOR/TT
Hizbollah i Libanon
- Gruppen Hizbollah
finns i Libanon.
De samarbetar med Iran.
- Hizbollah är både ett politiskt parti
och en grupp militärer.
Hizbollah är shiamuslimer.
Det är en grupp inom religionen islam.
- Hizbollah startades efter att Israel
tog kontroll över delar
av Libanon på 1980-talet.
- Sedan dess har Hizbollah
och Israel krigat mycket.
- Attackerna har ökat den senaste tiden.
- Det hände efter att USA och Israel
attackerade Iran tidigare i år.
Hizbollah svarade med
att attackera Israel.
- Sedan dess har Israels attackerat
allt fler platser i Libanon.
- Ungefär sex miljoner
människor
bor i Libanon. Över en miljon är nu på flykt.
- Över 1 400 människor
har dött
i Israels attacker.
- EU, USA och Israel
säger
att Hizbollahs militärer är terrorister.
28 maj 2026
