Förlust för Sverige i VM

Sverige förlorade mot Schweiz

i kvartsfinalen i VM

i ishockey för herrar.

Matchen slutade 3–1 till Schweiz.

Kvartsfinalen spelades i torsdags kväll

i staden Zürich i Schweiz.

Den schweiziska publiken

ville aldrig sluta att fira sitt lag.

Sverige gjorde första målet i matchen.

Sedan gjorde Sverige ett mål till.

Men domarna dömde bort målet.

Domarna sa att pucken

styrdes in med en skridsko.

Efter det sköt Schweiz in ett mål.

Senare i matchen

skadades två av Sveriges spelare.

Det var Oliver Ekman-Larsson

och Oskar Sundqvist.

De kunde inte spela vidare.

Schweiz gjorde två mål till.

Nu är Sverige utslaget ur VM.

På lördag spelar Schweiz

semifinal mot Norge.

Att Norge spelar semifinal

i VM är mycket ovanligt.

I den andra semifinalen

spelar Kanada mot Finland.

Finalen är på söndag den 31 maj.

Efter det vet vi

vilket lag som vinner guld.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR