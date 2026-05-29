De svenska spelarna Viggo Björck, Ivar Stenberg och Jack Berglund. Foto: Anders Wiklund/TT
Förlust för Sverige i VM
Sverige förlorade mot Schweiz
i kvartsfinalen i VM
i ishockey för herrar.
Matchen slutade 3–1 till Schweiz.
Kvartsfinalen spelades i torsdags kväll
i staden Zürich i Schweiz.
Den schweiziska publiken
ville aldrig sluta att fira sitt lag.
Sverige gjorde första målet i matchen.
Sedan gjorde Sverige ett mål till.
Men domarna dömde bort målet.
Domarna sa att pucken
styrdes in med en skridsko.
Efter det sköt Schweiz in ett mål.
Senare i matchen
skadades två av Sveriges spelare.
Det var Oliver Ekman-Larsson
och Oskar Sundqvist.
De kunde inte spela vidare.
Schweiz gjorde två mål till.
Nu är Sverige utslaget ur VM.
På lördag spelar Schweiz
semifinal mot Norge.
Att Norge spelar semifinal
i VM är mycket ovanligt.
I den andra semifinalen
spelar Kanada mot Finland.
Finalen är på söndag den 31 maj.
Efter det vet vi
vilket lag som vinner guld.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
29 maj 2026
