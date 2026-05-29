Flera får inte vara i Sverige

Elva brottslingar i gäng

gömmer sig i andra länder.

Nu förlorar de sina tillstånd

att vara i Sverige.

Det har Migrationsverket bestämt.

Poliserna tror att brottslingarna

är i länderna

• Irak

• Libanon

• Turkiet

• Förenade Arabemiraten

• Marocko

• Spanien.

De är misstänkta för många brott.

Det handlar om brott med

droger, vapen, pengar

och att de har beställt

olika mord som hänt i Sverige.

Nu får de elva brottslingarna

inte komma tillbaka

till Sverige och bo här.

De får inte starta företag här,

söka vård eller få pension.

Om brottslingarna har familj

i Sverige så får de inte träffa dem.

De får det också svårare

att resa i länderna i hela

Europeiska unionen, EU.

– Jag hoppas att de blir besvikna.

Det säger Marcus Nilsson till SVT.

Han jobbar som chef hos poliserna.

