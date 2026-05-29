Sverige
Elva brottslingar förlorar sina tillstånd att vara i Sverige. Det har Migrationsverket bestämt. Foto: TT
Flera får inte vara i Sverige
Elva brottslingar i gäng
gömmer sig i andra länder.
Nu förlorar de sina tillstånd
att vara i Sverige.
Det har Migrationsverket bestämt.
Poliserna tror att brottslingarna
är i länderna
• Irak
• Libanon
• Turkiet
• Förenade Arabemiraten
• Marocko
• Spanien.
De är misstänkta för många brott.
Det handlar om brott med
droger, vapen, pengar
och att de har beställt
olika mord som hänt i Sverige.
Nu får de elva brottslingarna
inte komma tillbaka
till Sverige och bo här.
De får inte starta företag här,
söka vård eller få pension.
Om brottslingarna har familj
i Sverige så får de inte träffa dem.
De får det också svårare
att resa i länderna i hela
Europeiska unionen, EU.
– Jag hoppas att de blir besvikna.
Det säger Marcus Nilsson till SVT.
Han jobbar som chef hos poliserna.
29 maj 2026