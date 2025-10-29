Många pratar om våldtäkt

I september förra året

var det en 18-årig man

som våldtog en 16-årig flicka.

Det hände i en tunnel

i området Anderstorp i Skellefteå.

Mannen blev nyligen

dömd till tre år i fängelse

av domstolen hovrätten.

Han ska också betala pengar,

skadestånd, till flickan.

Domen har blivit känd på internet.

Många är kritiska mot domen.

Mannen är flykting

från landet Eritrea.

De som är kritiska tycker

att mannen borde tvingas

att lämna Sverige, utvisas.

Men hovrätten skriver

i sin dom att mannen

inte kan dömas till utvisning.

För att kunna utvisas

måste personen vara skyldig

till ett särskilt grovt brott.

Det säger lagen.

Men våldtäkten i Skellefteå

ska inte räknas som särskilt grov,

tycker hovrätten.

Till exempel

eftersom den var kort.

Det skriver hovrätten.

Flera politiker i Sveriges regering

säger nu att de vill ändra lagen.

De vill att det ska bli

enklare att utvisa personer

som våldtar i Sverige.

8 SIDOR