Sverige

Blåljus på nära håll.

En polisbil med blåljus på taket. Bilden är gammal. Foto: TT

Många pratar om våldtäkt

I september förra året
var det en 18-årig man
som våldtog en 16-årig flicka.
Det hände i en tunnel
i området Anderstorp i Skellefteå.

Mannen blev nyligen
dömd till tre år i fängelse
av domstolen hovrätten.
Han ska också betala pengar,
skadestånd, till flickan.

Domen har blivit känd på internet.
Många är kritiska mot domen.

Mannen är flykting
från landet Eritrea.
De som är kritiska tycker
att mannen borde tvingas
att lämna Sverige, utvisas.

Men hovrätten skriver
i sin dom att mannen
inte kan dömas till utvisning.

För att kunna utvisas
måste personen vara skyldig
till ett särskilt grovt brott.
Det säger lagen.

Men våldtäkten i Skellefteå
ska inte räknas som särskilt grov,
tycker hovrätten.
Till exempel
eftersom den var kort.
Det skriver hovrätten.

Flera politiker i Sveriges regering
säger nu att de vill ändra lagen.
De vill att det ska bli
enklare att utvisa personer
som våldtar i Sverige.

29 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
12 kommentarer
  1. V skriver:
    29 oktober, 2025 kl. 11:17

    Bra att ändra lagen. han borde utvisas från Sverige bums. såna vill vi inte ha bland oss.

  2. Jag skriver:
    29 oktober, 2025 kl. 12:08

    Han borde få rätt straff .

  3. Andreas skriver:
    29 oktober, 2025 kl. 12:15

    3 års fängelse ??? för att ha förstört flickans liv??? hon kommer att leva med den rädslan hela livet .tycker det är dåligt beslut man måste utvisa honom punkt slut.

  4. mimi skriver:
    29 oktober, 2025 kl. 13:21

    med vilka pengar ska han betala skadestånd till flickan??? 8sidor vet ni det? jag antar att han har inte något arbete.

    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      29 oktober, 2025 kl. 13:29

      Hej Mimi!

      Vi vet inte om han har något arbete.
      Det vet kanske inte du heller.
      Dessutom ska han sitta i fängelse.

      Här kan du läsa mer om hur det fungerar med skadestånd

      Vänliga hälsningar från 8 Sidor

  5. ture skriver:
    29 oktober, 2025 kl. 13:29

    men snälla hovrätten är inte våldtäkt grovt gärning?? jag röstar för utvisning på livstid.

    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      29 oktober, 2025 kl. 13:34

      Hej Ture

      I svensk lag finns det
      en skillnad mellan våldtäkt
      och grov våldtäkt.

      Sedan får domstolarna bedöma
      vilket brott det är.

      /8 Sidor

  6. Sture Jonsson skriver:
    29 oktober, 2025 kl. 13:36

    Hej! Jag tycker att invandrare som begår brott i Sverige borde utvisas på livstid? 😠😡🤮👎👎👎 Jag tycker synd om kvinnan som blev våldtagen.

  7. . skriver:
    29 oktober, 2025 kl. 13:46

    jag tycker som Sture.

  8. Karl skriver:
    29 oktober, 2025 kl. 14:02

    Han kommer från ett fattigt land och har ingen utbildning; han är bara 18 år gammal. Sverige måste ha förståelse för människor som honom.

  9. lele skriver:
    29 oktober, 2025 kl. 14:14

    karl spela ingen roll om han kommer från fattigt land och bara är 18 år .han vet nog att våldtäkt är fel.jag har ingen förståelse för såna människor .😡😡😡😡😡😡

  10. Mebratu skriver:
    29 oktober, 2025 kl. 15:06

    Problemet är att Sverige ger pengar och skydd, men människor har andra behov. Lösningen är enkel. I Sverige finns det många ensamma kvinnor som kan starta en klubb som hjälper killar som han.

