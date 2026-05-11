Rektor döms för våldtäkter

En rektor på en skola

blir nu dömd till

fem års fängelse.

Han har flera gånger

våldtagit en flicka

som han skulle hjälpa.

Det säger en domstol.

Brotten hände mellan

åren 2024 och 2026.

Rektorn är ungefär 50 år

och jobbade som ledare

på en skola i Södermanland.

I mer än ett år

våldtog han flickan

som var elev på skolan.

Till slut gick

flickan till poliserna.

Polisernas undersökning

har visat att rektorns brott

har hänt i skolan.

Rektorn säger att han

inte har gjort något fel.

Han säger att flickan

ville vara med honom.

Men rektorn har använt

sin makt över eleven

på ett mycket allvarligt sätt.

Det säger domstolen.

Eleven hade också

en funktionsnedsättning.

Rektorn ska betala över

sex hundra tusen kronor

i skadestånd till flickan.

8 SIDOR/TT