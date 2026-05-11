Sverige
Boken med Sveriges lagar. Foto: Johan Nilsson/TT
Rektor döms för våldtäkter
En rektor på en skola
blir nu dömd till
fem års fängelse.
Han har flera gånger
våldtagit en flicka
som han skulle hjälpa.
Det säger en domstol.
Brotten hände mellan
åren 2024 och 2026.
Rektorn är ungefär 50 år
och jobbade som ledare
på en skola i Södermanland.
I mer än ett år
våldtog han flickan
som var elev på skolan.
Till slut gick
flickan till poliserna.
Polisernas undersökning
har visat att rektorns brott
har hänt i skolan.
Rektorn säger att han
inte har gjort något fel.
Han säger att flickan
ville vara med honom.
Men rektorn har använt
sin makt över eleven
på ett mycket allvarligt sätt.
Det säger domstolen.
Eleven hade också
en funktionsnedsättning.
Rektorn ska betala över
sex hundra tusen kronor
i skadestånd till flickan.
8 SIDOR/TT
11 maj 2026
En rektor??på en skola?? 600 tusen tycker jag är för lite .hon kommer att må psykiskt dåligt hela livet starsckars barn. Tycker han ska sitta länge i fängelse. Tråkigt att läsa sånt här. Man tror inte det är sant!!!ska vi skicka våra barn till skolor??
Rektorn är en riktigt dålig människa asså, han borde få mycket värre straff.
HOPPAS FLICKAN ÄR OKEJ
De är idioter allihopa! En rektor sade till mig att jag får inte befinna sig på gård när jag väntade på Victoria! Andra sade till min man att han får inte komma till skola med vår son James! Jag har inte ord!😔😮
Jätte elakt och väldigt konstigt för att vara rektor på skolan!!!😠😠
ahej 8 sidor snälla svara på komentaren jag undrar om ni vet om några har slutat på den skolan och jag undrar vilken skola
Hej!
Vi vet inte vilken skola det är.
Om vi visste det så skulle vi
inte berätta det.
Det är för att skydda eleven.
Hälsningar,
8 Sidor
Man får befinna sig på skolgård när man ska hämta sina barn efter skolan.dina barn måste ha gått i fel skola .Man får inte bete sig på detta visset som rektor.
en rektor ska vara föredöme på en skola.en rektor ska skydda våra barn !!!inte våldta dom. jag blir så ARG när sånt här förekommer på en skola.tycker man ska visa för alla hur han ser ut. Vi har rätt att se bild på honom, för att skydda våra barn i framtiden när han kommer ut från Fängelset. har man kollat honnom innan anställningen vem han är
inte snällt.
svinnet borde aldrig jobba med barn. jävla pedofil. hårt straff till honom. och stort skadestånd till flickan som han förstörde för all framtid. 😡😡🤢🤢🤢😡🤮🤮🤮