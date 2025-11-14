En dag på jobbet för Amigo

Amigo har ett viktigt jobb.

Han är en besökshund.

En besökshund jobbar

i skolan eller vården.

Amigo jobbar på Funkisgruppen.

Det är en daglig verksamhet

i Järfälla nära Stockholm.

Han är där fem dagar i veckan.

– Jag mår bra av

att Amigo är här.

När jag är stressad

gör han mig lugn.

Det säger Julia Hedenström.

Hon är med i Funkisgruppen

i Järfälla.

Besökshundar som Amigo

kan hjälpa folk med många saker.

Vissa personer tycker att det

är jobbigt att gå ut och gå.

Amigo kan hjälpa dem.

Med honom blir det roligare

att ta en promenad.

Hundar som Amigo kan

hjälpa blyga personer

att våga göra mer saker.

Många tycker också att det är kul

att träna med Amigo.

Natalie Cannrox är Amigos ägare.

De har utbildat sig tillsammans

och jobbat ihop i fem år.

För många år sedan

hade Natalie en annan hund.

Då jobbade hon med en man

med autism och epilepsi.

Epilepsin gjorde att mannen

skakade mycket.

En dag tog Natalie med sig

sin hund till jobbet.

Det blev ett lyckat möte.

– Skakningarna minskade.

Hunden gjorde honom lugn,

säger Natalie Cannrox.

Det finns inga siffror

på hur många hundar

som jobbar i vård och skola.

Men nyligen kom myndigheten

Socialstyrelsen med råd för

hur vården ska jobba med hundar.

Där står att det är viktigt

att hundarna och den

som ska jobba med dem

har utbildat sig.

Natalie Cannrox håller med.

– Jag har sett vilken skillnad

hundar kan göra i vården.

Vi behöver fler som jobbar

med det. Men de måste

vara utbildade, säger hon.

ANTON ANDERSSON