Amigo är en besökshund. Han jobbar på den dagliga verksamheten Funkisgruppen i Järfälla. Foton: Anton Andersson
Julia Hedenström leker med hundarna Dino och Amigo.
Natalie Cannrox jobbar med och är ägare till Dino och Amigo.
Dino är sex månader. Han är med för att lära sig att jobba.
En dag på jobbet för Amigo
Amigo har ett viktigt jobb.
Han är en besökshund.
En besökshund jobbar
i skolan eller vården.
Amigo jobbar på Funkisgruppen.
Det är en daglig verksamhet
i Järfälla nära Stockholm.
Han är där fem dagar i veckan.
– Jag mår bra av
att Amigo är här.
När jag är stressad
gör han mig lugn.
Det säger Julia Hedenström.
Hon är med i Funkisgruppen
i Järfälla.
Besökshundar som Amigo
kan hjälpa folk med många saker.
Vissa personer tycker att det
är jobbigt att gå ut och gå.
Amigo kan hjälpa dem.
Med honom blir det roligare
att ta en promenad.
Hundar som Amigo kan
hjälpa blyga personer
att våga göra mer saker.
Många tycker också att det är kul
att träna med Amigo.
Natalie Cannrox är Amigos ägare.
De har utbildat sig tillsammans
och jobbat ihop i fem år.
För många år sedan
hade Natalie en annan hund.
Då jobbade hon med en man
med autism och epilepsi.
Epilepsin gjorde att mannen
skakade mycket.
En dag tog Natalie med sig
sin hund till jobbet.
Det blev ett lyckat möte.
– Skakningarna minskade.
Hunden gjorde honom lugn,
säger Natalie Cannrox.
Det finns inga siffror
på hur många hundar
som jobbar i vård och skola.
Men nyligen kom myndigheten
Socialstyrelsen med råd för
hur vården ska jobba med hundar.
Där står att det är viktigt
att hundarna och den
som ska jobba med dem
har utbildat sig.
Natalie Cannrox håller med.
– Jag har sett vilken skillnad
hundar kan göra i vården.
Vi behöver fler som jobbar
med det. Men de måste
vara utbildade, säger hon.
ANTON ANDERSSON
14 november 2025
