Sverige
Arbetsförmedlingen hjälper folk att hitta jobb. Foto: Johan Nilsson/TT
Kontor har stängt
Många människor
i Sverige är utan jobb.
Myndigheten
Arbetsförmedlingen
ska hjälpa människor
att hitta jobb.
Men i många kommuner
i Sverige finns det inget kontor
för Arbetsförmedlingen.
Flera kontor har stängt.
Ändringen började år 2019.
Myndigheten skulle ta bort kontor.
De skulle ha färre anställda.
De skulle hjälpa folk
på internet istället.
Det finns 290 kommuner i Sverige.
Men nu finns bara 81 kontor
för Arbetsförmedlingen
där det jobbar personal.
Det är svårare
att hitta ett jobb
om du inte har personal
som kan hjälpa dig.
Det säger
fackförbundet Unionen.
De har undersökt
hur många kontor
som finns kvar.
De kräver att Arbetsförmedlingen
ordnar fler kontor.
De vill att det blir lättare
att få hjälp av personal.
8 SIDOR/TT
5 maj 2026
Mycket dåligt gjort att stänga kontor.alla som vill jobba måste få hjälp.vart är sverige på väg ??det kan man undra.