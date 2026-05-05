Många människor

i Sverige är utan jobb.

Myndigheten

Arbetsförmedlingen

ska hjälpa människor

att hitta jobb.

Men i många kommuner

i Sverige finns det inget kontor

för Arbetsförmedlingen.

Flera kontor har stängt.

Ändringen började år 2019.

Myndigheten skulle ta bort kontor.

De skulle ha färre anställda.

De skulle hjälpa folk

på internet istället.

Det finns 290 kommuner i Sverige.

Men nu finns bara 81 kontor

för Arbetsförmedlingen

där det jobbar personal.

Det är svårare

att hitta ett jobb

om du inte har personal

som kan hjälpa dig.

Det säger

fackförbundet Unionen.

De har undersökt

hur många kontor

som finns kvar.

De kräver att Arbetsförmedlingen

ordnar fler kontor.

De vill att det blir lättare

att få hjälp av personal.

8 SIDOR/TT