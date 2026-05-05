    Stavhopparen Armand Duplantis och hans fru Desiré Inglander. Foto: Evan Agostini/Invision/AP/TT

    Svenska skådespelaren Bill Skarsgård. Foto: Evan Agostini/Invision/AP/TT

    Fotomodellen Heidi Klum hade klätt sig som en staty. Foto: Evan Agostini/Invision/AP/TT

    Beyoncé på galan Met. Hennes klänning har mönster som skelett. Släpet har fjädrar. Foto: Evan Agostini/Invision/AP/TT

    Artisten Madonna med en hatt som ser ut som en båt. Foto: Evan Agostini/Invision/AP/TT

Svenskar på stor gala

Varje år är det en stor gala
för mode i New York i USA.
Galan kallas Met.
I år var tre svenskar där.

En av dem var den svenska
skådespelaren Bill Skarsgård
Han hade en lång svart rock.

Stavhopparen Armand Duplantis
var också där.
Han hade en kavaj med glitter.
Hans fru Desiré Inglander
hade en vit klänning
med puffar.

Varje år är det ett särskilt tema
för hur gästerna ska klä sig.
I år skulle de visa konst
med sina kläder.

Fotomodellen Heidi Klum
liknade den amerikanska
statyn Frihetsgudinnan.

Artisten Beyoncé hade en klänning
med mönster som ett skelett.
Hon hade ett långt släp
med fjädrar.

Galan samlar också in pengar.
till museet för konst
Metropolitan Museum of Art.
Det är också där som galan
är varje år.

8 SIDOR/TT

5 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. kawaii geee skriver:
    5 maj, 2026 kl. 13:12

    coolt😃😃😃

    Svara
  2. Anonym skriver:
    5 maj, 2026 kl. 18:06

    Jag ääääälskar Beyonce!!!! Nån mer som gör det??! 😍❤🤠

    Svara
