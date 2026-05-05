Svenskar på stor gala

Varje år är det en stor gala

för mode i New York i USA.

Galan kallas Met.

I år var tre svenskar där.

En av dem var den svenska

skådespelaren Bill Skarsgård

Han hade en lång svart rock.

Stavhopparen Armand Duplantis

var också där.

Han hade en kavaj med glitter.

Hans fru Desiré Inglander

hade en vit klänning

med puffar.

Varje år är det ett särskilt tema

för hur gästerna ska klä sig.

I år skulle de visa konst

med sina kläder.

Fotomodellen Heidi Klum

liknade den amerikanska

statyn Frihetsgudinnan.

Artisten Beyoncé hade en klänning

med mönster som ett skelett.

Hon hade ett långt släp

med fjädrar.

Galan samlar också in pengar.

till museet för konst

Metropolitan Museum of Art.

Det är också där som galan

är varje år.

