En kvinna står lutad över en förstörd bil. Hon håller en hand mot ansiktet och gråter.

En kvinna i staden Merefa gråter efter en rysk attack. Foto: Andrii Marienko/AP/TT

Flera döda i ryska attacker

Ryssland har gjort flera
attacker mot Ukraina
de senaste dagarna.
De attackerar från luften
med robotar och drönare.

Natten till tisdagen
var det en attack mot
staden Poltava i Ukraina.
Minst fem människor dog.

I måndags dog minst
sex människor i staden
Merefa i norra Ukraina.
Över 30 människor
blev skadade.
Det säger ukrainska myndigheter.

På andra platser
i Ukraina har minst
tre personer till
dött i attacker.

Samtidigt fortsätter
Ukraina att bomba ryska
fabriker med drönare.

På tisdagens morgon
attackerade de
en fabrik för vapen.
och en fabrik för olja.
Båda fabrikerna
började brinna.

Den 9 maj ska Rysslands
militärer ha en stor
parad i Moskva.
Då vill Rysslands ledare
Vladimir Putin ha
en paus i kriget.

Ukrainas ledare
Volodymyr Zelenskyj
har inte sagt ja till det.
I stället har han sagt
att det ska vara
en paus den 6 maj.
Ryssland har inte
svarat på det.

8 SIDOR/TT

5 maj 2026

  1. Andreas skriver:
    5 maj, 2026 kl. 13:05

    Nu får ryssarna sluta att döda oskyldiga människor.

  2. ett namn skriver:
    5 maj, 2026 kl. 13:10

    💔💔💔

  3. skolan skriver:
    5 maj, 2026 kl. 13:11

    slut med krig

