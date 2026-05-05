Flera döda i ryska attacker

Ryssland har gjort flera

attacker mot Ukraina

de senaste dagarna.

De attackerar från luften

med robotar och drönare.

Natten till tisdagen

var det en attack mot

staden Poltava i Ukraina.

Minst fem människor dog.

I måndags dog minst

sex människor i staden

Merefa i norra Ukraina.

Över 30 människor

blev skadade.

Det säger ukrainska myndigheter.

På andra platser

i Ukraina har minst

tre personer till

dött i attacker.

Samtidigt fortsätter

Ukraina att bomba ryska

fabriker med drönare.

På tisdagens morgon

attackerade de

en fabrik för vapen.

och en fabrik för olja.

Båda fabrikerna

började brinna.

Den 9 maj ska Rysslands

militärer ha en stor

parad i Moskva.

Då vill Rysslands ledare

Vladimir Putin ha

en paus i kriget.

Ukrainas ledare

Volodymyr Zelenskyj

har inte sagt ja till det.

I stället har han sagt

att det ska vara

en paus den 6 maj.

Ryssland har inte

svarat på det.

8 SIDOR/TT