En kvinna i staden Merefa gråter efter en rysk attack. Foto: Andrii Marienko/AP/TT
Flera döda i ryska attacker
Ryssland har gjort flera
attacker mot Ukraina
de senaste dagarna.
De attackerar från luften
med robotar och drönare.
Natten till tisdagen
var det en attack mot
staden Poltava i Ukraina.
Minst fem människor dog.
I måndags dog minst
sex människor i staden
Merefa i norra Ukraina.
Över 30 människor
blev skadade.
Det säger ukrainska myndigheter.
På andra platser
i Ukraina har minst
tre personer till
dött i attacker.
Samtidigt fortsätter
Ukraina att bomba ryska
fabriker med drönare.
På tisdagens morgon
attackerade de
en fabrik för vapen.
och en fabrik för olja.
Båda fabrikerna
började brinna.
Den 9 maj ska Rysslands
militärer ha en stor
parad i Moskva.
Då vill Rysslands ledare
Vladimir Putin ha
en paus i kriget.
Ukrainas ledare
Volodymyr Zelenskyj
har inte sagt ja till det.
I stället har han sagt
att det ska vara
en paus den 6 maj.
Ryssland har inte
svarat på det.
8 SIDOR/TT
5 maj 2026
Nu får ryssarna sluta att döda oskyldiga människor.
slut med krig