Sverige
Hissen som föll. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Rättegång om olycka med hiss
Fem arbetare dog
när en hiss rasade
på ett bygge.
Nu börjar en rättegång
om olyckan.
Olyckan hände
i december år 2023.
Det var i Sundbyberg
nära Stockholm.
Arbetare jobbade
med att bygga ett hus.
Några arbetare åkte i en hiss.
Det var en bygghiss.
Men hissen gick sönder
och rasade 30 meter.
Fem arbetare dog.
Det var fem män.
En var svensk
och fyra kom från
andra länder.
Poliserna säger
att olyckan hände
för att hissen var dåligt byggd.
Därför är det nu en rättegång
mot tre personer
som byggde hissen.
De tre personerna
säger att de är oskyldiga.
8 SIDOR/TT
5 maj 2026
Säg till att de tre personerna som har byggt upp hissen är svensk eller ???
Hej 8 Sidor, hur är det mellan Kina och Taiwan? Har inte hört något på länge nu
Hej Vinne!
Det var ett tag sedan vi skrev om Taiwan.
USAs ledare Donald Trump
ska snart resa till Kina
för att prata
med Kinas ledare Xi Jinping.
Då kanske vi skriver mer.
Kina hotar ibland
med att ta kontroll över Taiwan.
USA har tidigare sagt att de tänker
hjälpa Taiwan i så fall.
/Hälsningar 8 Sidor
Vad är det hör dåliga hissbyggare?!😠😠😠