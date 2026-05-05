Rättegång om olycka med hiss

Fem arbetare dog

när en hiss rasade

på ett bygge.

Nu börjar en rättegång

om olyckan.

Olyckan hände

i december år 2023.

Det var i Sundbyberg

nära Stockholm.

Arbetare jobbade

med att bygga ett hus.

Några arbetare åkte i en hiss.

Det var en bygghiss.

Men hissen gick sönder

och rasade 30 meter.

Fem arbetare dog.

Det var fem män.

En var svensk

och fyra kom från

andra länder.

Poliserna säger

att olyckan hände

för att hissen var dåligt byggd.

Därför är det nu en rättegång

mot tre personer

som byggde hissen.

De tre personerna

säger att de är oskyldiga.

8 SIDOR/TT