Sverige

Han har kavaj och ler.

Anders Lago är ordförande i organisationen FUB. Foto: Linnea Bengtsson/FUB

FUB anmäler kommuner

Gruppen FUB hjälper
personer med intellektuella
funktionsnedsättningar
att få rätt till hjälp och vård.

Men vården för personer
som bor på LSS-boenden
har blivit sämre de senaste tio åren.
Det tycker FUB.

FUB har nu anmält
tre kommuner till poliserna.
Det är Helsingborg, Ystad
och Ängelholm.
Det beror på allvarliga fel
som har hänt på boenden.

En man fick fel mat
av personalen.
Han kvävdes till döds.

En annan person
fick inget besök av personal
på tre veckor.
Personen hittades senare död.

FUB har nu anmält politiker,
chefer och personal till poliserna.

– Det här är så allvarligt.
Det får inte hända.
Vi hoppas att det
blir en rättegång.

Det säger Anders Lago
som är ledare för FUB
till SVT.

Kommunerna har undersökt
hur de arbetar
och ordnat mer utbildning
för personalen
efter det som har hänt.
Det säger de till SVT.

SARAH GREEN/8 SIDOR

IVO undersöker vården

  • Inspektionen för vård och omsorg, IVO,
    är myndigheten som undersöker
    vården i Sverige.
  • Dit kan du anmäla vård
    som du tycker är dålig.
  • Men trots att IVO
    säger åt kommuner
    vad de måste ändra
    händer inget, säger FUB.
    IVO straffar inte kommuner.
  • Staten måste ta ett större
    ansvar för lagen LSS, tycker FUB.
  • Socialstyrelsen ska undersöka
    hur kommunerna
    ska bestämma om rätten till LSS.
  • Men den undersökningen
    är inte klar än.
Myndigheten Ivos logga. Myndigheten Ivo undersöker fel i vården. Foto: Fredrik Sandberg/TT

5 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
7 kommentarer
  1. b skriver:
    5 maj, 2026 kl. 10:36

    jag vet inte

    Svara
  2. En idiot skriver:
    5 maj, 2026 kl. 10:36

    Jag håller med anders mer hjälp till funktionsnedsata😢

    Svara
  3. Jona skriver:
    5 maj, 2026 kl. 10:39

    det är fruktansvärt, jag hoppas att de blir straffade på hardest sätt, de har ansvar och får pengar, men gör inte jobbet 😠

    Svara
  4. Maria johansson skriver:
    5 maj, 2026 kl. 10:51

    Jag blev verkligen ledsen att läsa denna nyhet. Hur kan man göra så???vad är det för vård??? Man blir rädd att vara sjuk och gammal framförallt. Hårda straff för dessa!!vilken utbildning har denna chefen? Och personalen??

    Svara
  5. Vera skriver:
    5 maj, 2026 kl. 11:21

    Det verkar som om denna personalen är från gatan utan kompetens och chefen också.sparken till dessa.såna ska inte jobba med människor!!!!!!!!!!

    Svara
  6. MILENA LUISA skriver:
    5 maj, 2026 kl. 14:41

    Jag kan berätta historier…😴

    Svara
  7. Alf skriver:
    5 maj, 2026 kl. 15:54

    Hur ser framtiden ut???vem ska vi anställda?när vi inte kan lita på kommunerna, på chefer ,och personalen, att dom gör jobbet som man ska .

    Svara
