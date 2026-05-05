Sverige
Anders Lago är ordförande i organisationen FUB. Foto: Linnea Bengtsson/FUB
FUB anmäler kommuner
Gruppen FUB hjälper
personer med intellektuella
funktionsnedsättningar
att få rätt till hjälp och vård.
Men vården för personer
som bor på LSS-boenden
har blivit sämre de senaste tio åren.
Det tycker FUB.
FUB har nu anmält
tre kommuner till poliserna.
Det är Helsingborg, Ystad
och Ängelholm.
Det beror på allvarliga fel
som har hänt på boenden.
En man fick fel mat
av personalen.
Han kvävdes till döds.
En annan person
fick inget besök av personal
på tre veckor.
Personen hittades senare död.
FUB har nu anmält politiker,
chefer och personal till poliserna.
– Det här är så allvarligt.
Det får inte hända.
Vi hoppas att det
blir en rättegång.
Det säger Anders Lago
som är ledare för FUB
till SVT.
Kommunerna har undersökt
hur de arbetar
och ordnat mer utbildning
för personalen
efter det som har hänt.
Det säger de till SVT.
SARAH GREEN/8 SIDOR
IVO undersöker vården
- Inspektionen för vård och omsorg, IVO,
är myndigheten som undersöker
vården i Sverige.
- Dit kan du anmäla vård
som du tycker är dålig.
- Men trots att IVO
säger åt kommuner
vad de måste ändra
händer inget, säger FUB.
IVO straffar inte kommuner.
- Staten måste ta ett större
ansvar för lagen LSS, tycker FUB.
- Socialstyrelsen ska undersöka
hur kommunerna
ska bestämma om rätten till LSS.
- Men den undersökningen
är inte klar än.
5 maj 2026
jag vet inte
Jag håller med anders mer hjälp till funktionsnedsata😢
det är fruktansvärt, jag hoppas att de blir straffade på hardest sätt, de har ansvar och får pengar, men gör inte jobbet 😠
Jag blev verkligen ledsen att läsa denna nyhet. Hur kan man göra så???vad är det för vård??? Man blir rädd att vara sjuk och gammal framförallt. Hårda straff för dessa!!vilken utbildning har denna chefen? Och personalen??
Det verkar som om denna personalen är från gatan utan kompetens och chefen också.sparken till dessa.såna ska inte jobba med människor!!!!!!!!!!
Jag kan berätta historier…😴
Hur ser framtiden ut???vem ska vi anställda?när vi inte kan lita på kommunerna, på chefer ,och personalen, att dom gör jobbet som man ska .