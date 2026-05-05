FUB anmäler kommuner

Gruppen FUB hjälper

personer med intellektuella

funktionsnedsättningar

att få rätt till hjälp och vård.

Men vården för personer

som bor på LSS-boenden

har blivit sämre de senaste tio åren.

Det tycker FUB.

FUB har nu anmält

tre kommuner till poliserna.

Det är Helsingborg, Ystad

och Ängelholm.

Det beror på allvarliga fel

som har hänt på boenden.

En man fick fel mat

av personalen.

Han kvävdes till döds.

En annan person

fick inget besök av personal

på tre veckor.

Personen hittades senare död.

FUB har nu anmält politiker,

chefer och personal till poliserna.

– Det här är så allvarligt.

Det får inte hända.

Vi hoppas att det

blir en rättegång.

Det säger Anders Lago

som är ledare för FUB

till SVT.

Kommunerna har undersökt

hur de arbetar

och ordnat mer utbildning

för personalen

efter det som har hänt.

Det säger de till SVT.

SARAH GREEN/8 SIDOR