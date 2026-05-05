Världen
En hamburgare. Foto: Ørn E Borgen/NTB/TT
Stad förbjuder reklam för kött
I staden Amsterdam
i Nederländerna är det nu
förbjudet med reklam
för kött och bensin.
Det handlar om reklam
för hamburgare,
resor med flyg
eller bilar som kör på bensin.
Förbudet gäller till exempel
vid hållplatser
för bussar och i tunnelbanan.
Det har politikerna
som styr i staden bestämt.
Kor, flyg och bilar
som kör på bensin
släpper ut mycket gaser.
Gaserna gör att jorden blir varmare.
Klimatet ändras.
Politikerna har lovat
att Amsterdam ska
minska utsläppen av gaser mycket
fram till år 2050.
Utsläppen från staden
får då inte vara större
än att de kan fångas in
av till exempel skog och hav.
År 2050 ska folk i Amsterdam
äta hälften så mycket
kött som i dag.
Politikerna hoppas att förbudet
ska göra det lättare för staden
att hålla sitt löfte om klimatet.
Staden Haarlem
i Nederländerna
har redan ett förbud
mot reklam för kött och bensin.
Men Amsterdam
är den första huvudstaden
i världen med ett sådant förbud.
Nästa år ska också
Sveriges huvudstad Stockholm
förbjuda sådan reklam.
Det har Socialdemokraterna,
Miljöpartiet och Vänsterpartiet
bestämt.
SARAH GREEN OCH TT
5 maj 2026
Det är lite diskriminerande…istället de kan ge mer kunskap till folk så att folk vet och använder inte så mycket bilar! Kött man måste äta-det beror på människor-de som har blodgrupp 0 behöver kött! Alltså saker man måste göra på annorlunda sätt…
Militära fordon släpper ut mycket gaser som gör att jorden blir varmare. Krig gör mycket skador men politikerna förbjuder kor….
chickling är godare på hamburgare än kött
Så länge Europa följer sådan dum politik är det dömt att misslyckas.
Nu får det vara nog med detta klimatnonsens.
varför🙂
Klart vi ska äta kött det är ju protein
Varför säger folk att Hamburgare är onyttigt? Det kan innehålla protein som kroppen behöver, grönsaker och kolhydrater. Samt fett som socker eller såser. Men ja, kanske inte jätteofta men det är väl nyttigt oxå med grönsaker och sånt, väl?
Det finns soyaburgare att äta. Varsågod.
Alla bör dra ner på köttkonsumtionen och äta mycket mer bönor, grönsaker och liknande.
Folk blir feta av för mycket kött.
Och den redan gravt ansträngda sjukvården blir belastad av sjukdomsrelaterade
symptom, som kan kopplas direkt till onyttig föda.