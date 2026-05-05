Stad förbjuder reklam för kött

I staden Amsterdam

i Nederländerna är det nu

förbjudet med reklam

för kött och bensin.

Det handlar om reklam

för hamburgare,

resor med flyg

eller bilar som kör på bensin.

Förbudet gäller till exempel

vid hållplatser

för bussar och i tunnelbanan.

Det har politikerna

som styr i staden bestämt.

Kor, flyg och bilar

som kör på bensin

släpper ut mycket gaser.

Gaserna gör att jorden blir varmare.

Klimatet ändras.

Politikerna har lovat

att Amsterdam ska

minska utsläppen av gaser mycket

fram till år 2050.

Utsläppen från staden

får då inte vara större

än att de kan fångas in

av till exempel skog och hav.

År 2050 ska folk i Amsterdam

äta hälften så mycket

kött som i dag.

Politikerna hoppas att förbudet

ska göra det lättare för staden

att hålla sitt löfte om klimatet.

Staden Haarlem

i Nederländerna

har redan ett förbud

mot reklam för kött och bensin.

Men Amsterdam

är den första huvudstaden

i världen med ett sådant förbud.

Nästa år ska också

Sveriges huvudstad Stockholm

förbjuda sådan reklam.

Det har Socialdemokraterna,

Miljöpartiet och Vänsterpartiet

bestämt.

SARAH GREEN OCH TT

