Man döms för brott i krig

En man gjorde

brott i kriget i Syrien.

Det säger en svensk domstol.

Därför döms han

till livstids fängelse.

Mannen är i dag 55 år.

Förut bodde han i Syrien.

Det var krig i landet.

Mannen krigade för att hjälpa

ledaren Bashar al-Assad.

Mannen och andra soldater

sköt mot vanliga människor

som protesterade

i området Yarmuk i Syrien.

Det säger domstolen

Solna tingsrätt.

Flera människor dog.

Det hände år 2012.

Domstolen säger också

att mannen tog fast

vanliga människor i Yarmuk.

Sedan blev de

torterade eller dödade.

Senare kom mannen till Sverige.

Han blev svensk medborgare.

Men det kom tips om att han

kunde ha gjort brott i Syrien.

Bashar al-Assad flydde

från Syrien år 2024.

Han är nu i Ryssland.

Efter det har Syrien

fått en ny regering.

8 SIDOR/TT

