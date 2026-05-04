    Området Yarmuk i Syrien är mycket skadat efter kriget. Foto: Mosa'ab Elshamy/AP/TT

    Domstolen Solna tingsrätt. Foto: Viktoria Bank/TT

Man döms för brott i krig

En man gjorde
brott i kriget i Syrien.
Det säger en svensk domstol.
Därför döms han
till livstids fängelse.

Mannen är i dag 55 år.
Förut bodde han i Syrien.
Det var krig i landet.
Mannen krigade för att hjälpa
ledaren Bashar al-Assad.

Mannen och andra soldater
sköt mot vanliga människor
som protesterade
i området Yarmuk i Syrien.

Det säger domstolen
Solna tingsrätt.
Flera människor dog.
Det hände år 2012.

Domstolen säger också
att mannen tog fast
vanliga människor i Yarmuk.
Sedan blev de
torterade eller dödade.

Senare kom mannen till Sverige.
Han blev svensk medborgare.
Men det kom tips om att han
kunde ha gjort brott i Syrien.

Bashar al-Assad flydde
från Syrien år 2024.
Han är nu i Ryssland.
Efter det har Syrien
fått en ny regering.

Livstids fängelse

I Sverige betyder straffet
livstids fängelse
att du måste sitta
minst 18 år i fängelse.
En del får sitta
i fängelse tills de dör.

4 maj 2026

