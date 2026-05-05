Sverige

Två mål står på längs kortsidan av planen. Det är kväll.

AIKs plan Skytteholm. Foto: Janerik Henriksson/TT

AIK varnar för gäng

Laget AIK från Stockholm
varnar för att personer
från gäng med brottslingar
har pratat med
barn som tränar hos AIK.

Det skriver laget
på sin sajt på internet.

Personerna kom till
AIKs plan Skytteholm.
Där tränar många barn.
Det var förra helgen.

Personerna vill att
barnen ska göra brott åt gäng.

Ledarna i AIK gör sitt bästa
för att det ska vara säkert
på deras träningar.
Men AIK behöver hjälp
från myndigheter för
att stoppa gängen från
att prata med barnen.
Det säger AIKs chef Jonas Hägerhäll.

Nyligen hände samma sak
i Stuvsta i Huddinge.
Då kom personer från gäng
till en plan där barn spelade fotboll.

Personerna gav barnen pengar.
De lovade att barnen
skulle få dyra hörlurar.
De frågade också var barnen bor.
Det har pappan till
en åttaåring berättat.

8 SIDOR/TT

5 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
7 kommentarer
  1. pomni skriver:
    5 maj, 2026 kl. 09:51

    asså kan man bara låta barn vara bro😔

  2. Anonym skriver:
    5 maj, 2026 kl. 09:59

    jag håller pomni låt barnen vara

  3. Äkta Theo skriver:
    5 maj, 2026 kl. 10:26

    Heja Bajen

  4. V skriver:
    5 maj, 2026 kl. 10:54

    Usch så beklagligt vad gör regeringen???Hur ska man känna sig trygg. Fruktansvärt.

  5. Donald Trump skriver:
    5 maj, 2026 kl. 12:23

    Wtf

  6. Bill skriver:
    5 maj, 2026 kl. 12:56

    Kasta ut honnom från Sverige!

  7. Terror i Sverige skriver:
    5 maj, 2026 kl. 15:01

    Utvisa alla gängkriminella och klaner nu.
    De bryter ner samhället bit för bit.
    Dessa är inte människor utan något annat.
    All medmänsklighet är borta.

