AIK varnar för gäng

Laget AIK från Stockholm

varnar för att personer

från gäng med brottslingar

har pratat med

barn som tränar hos AIK.

Det skriver laget

på sin sajt på internet.

Personerna kom till

AIKs plan Skytteholm.

Där tränar många barn.

Det var förra helgen.

Personerna vill att

barnen ska göra brott åt gäng.

Ledarna i AIK gör sitt bästa

för att det ska vara säkert

på deras träningar.

Men AIK behöver hjälp

från myndigheter för

att stoppa gängen från

att prata med barnen.

Det säger AIKs chef Jonas Hägerhäll.

Nyligen hände samma sak

i Stuvsta i Huddinge.

Då kom personer från gäng

till en plan där barn spelade fotboll.

Personerna gav barnen pengar.

De lovade att barnen

skulle få dyra hörlurar.

De frågade också var barnen bor.

Det har pappan till

en åttaåring berättat.

8 SIDOR/TT