Soldater övar i Sverige

Nu har den stora

övningen Aurora startat.

Övningen håller på

till den 13 maj.

Sverige ordnar övningen.

Ungefär 18 tusen soldater är med.

De kommer från Sverige

och tolv andra länder.

Alla länderna i övningen

är med i gruppen Nato

förutom Ukraina.

I Nato samarbetar

ländernas soldater.

Sverige är med i Nato

sedan år 2024.

Soldaterna ska träna på

att försvara Sverige

om det blir ett krig.

De ska träna med

soldaternas fordon på land,

med båtar och med flygplan.

Folk kommer att se

många fordon på vägarna.

Det är mest övningar

i södra Sverige.

Den 11 maj är det en stor

övning på ön Gotland.

Soldater från Ukraina är också

med i övningen Aurora.

De ska lära svenska soldater

att köra drönare.

Ukraina är inte med i Nato.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR