Soldater från tretton olika länder övar i Sverige i flera veckor. Foto: Försvarsmakten
Soldater övar i Sverige
Nu har den stora
övningen Aurora startat.
Övningen håller på
till den 13 maj.
Sverige ordnar övningen.
Ungefär 18 tusen soldater är med.
De kommer från Sverige
och tolv andra länder.
Alla länderna i övningen
är med i gruppen Nato
förutom Ukraina.
I Nato samarbetar
ländernas soldater.
Sverige är med i Nato
sedan år 2024.
Soldaterna ska träna på
att försvara Sverige
om det blir ett krig.
De ska träna med
soldaternas fordon på land,
med båtar och med flygplan.
Folk kommer att se
många fordon på vägarna.
Det är mest övningar
i södra Sverige.
Den 11 maj är det en stor
övning på ön Gotland.
Soldater från Ukraina är också
med i övningen Aurora.
De ska lära svenska soldater
att köra drönare.
Ukraina är inte med i Nato.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
28 april 2026