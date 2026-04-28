Sverige

Soldater i bruna kläder och fordon som står på vagnar.

Soldater från tretton olika länder övar i Sverige i flera veckor. Foto: Försvarsmakten

Soldater övar i Sverige

Nu har den stora
övningen Aurora startat.
Övningen håller på
till den 13 maj.

Sverige ordnar övningen.
Ungefär 18 tusen soldater är med.
De kommer från Sverige
och tolv andra länder.

Alla länderna i övningen
är med i gruppen Nato
förutom Ukraina.

I Nato samarbetar
ländernas soldater.
Sverige är med i Nato
sedan år 2024.

Soldaterna ska träna på
att försvara Sverige
om det blir ett krig.

De ska träna med
soldaternas fordon på land,
med båtar och med flygplan.
Folk kommer att se
många fordon på vägarna.

Det är mest övningar
i södra Sverige.
Den 11 maj är det en stor
övning på ön Gotland.

Soldater från Ukraina är också
med i övningen Aurora.
De ska lära svenska soldater
att köra drönare.
Ukraina är inte med i Nato.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

28 april 2026

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

