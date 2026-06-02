De står bredvid varandra. De knyter nävarna.

Albin Wessman och Adam Dahlberg. Foto: Henrik Montgomery/TT

Deras restaurang får stjärna

Restaurangen
Adam Albin i Stockholm
har fått en stjärna för sin mat
av företaget Michelin.

Företaget Michelin ger betyg
till restauranger i hela världen.
Restauranger med mycket
bra mat kan få stjärnor.
De är med i boken
Guide Michelin.

Restauranger kan få en,
två eller tre stjärnor.
Tre är bäst.
Men det är svårt att få stjärnor.

Experter besöker
restauranger i hemlighet.
Experterna bestämmer
om restaurangerna
ska få stjärnor.

Restauranger kan också
förlora stjärnor som de fått.

I måndags blev årets stjärnor kända.
Adam Albin är den enda
nya restaurangen i Sverige
som får en stjärna.

Adam Dahlberg
och Albin Wessman
jobbar med restaurangen.

Sverige har 18 restauranger
med en stjärna.

Det finns fyra restauranger
med två stjärnor.

Restaurangen Frantzén
i Stockholm är den enda
som har tre stjärnor.

8 SIDOR/TT

23 restauranger

I Sverige finns det 23 restauranger
som har fått en stjärna eller mer
i boken Guide Michelin.
12 av dem finns i Stockholm.

Tre stjärnor

  • Frantzén, Stockholm

Två stjärnor

  • Aira, Stockholm
  • Signum, Mölnlycke
  • Vollmers, Malmö
  • Vyn, Simrishamn

En stjärna

  • 28+, Göteborg
  • Adam Albin, Stockholm
  • Äng, Tvååker
  • Celeste, Stockholm
  • Dashi, Stockholm
  • Ekstedt, Stockholm
  • Etoile, Stockholm
  • Ergo, Stockholm
  • Hoze, Göteborg
  • Knystaforsen, Rydöbruk
  • Koka, Göteborg
  • Nour, Stockholm
  • Operakällaren, Stockholm
  • PM & Vänner, Växjö
  • Project, Göteborg
  • Seafood Gastro, Stockholm
  • SK Mat & Människor, Göteborg
  • Sushi Sho, Stockholm
Kocken Björn Frantzén står inne på sin restaurang som heter Frantzén. Frantzén i Stockholm. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

2 juni 2026

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. . skriver:
    2 juni, 2026 kl. 10:25

    kul grattis. jag har slutat att äta på restauranger för 6 årsen ,men det gjorde jag för att gå ner i vikt .Vi åt minst 3 gånger i veckan på restaurang. jag lyckades gå ner 26 kilo.🤗🤗😍

  2. Maja skriver:
    2 juni, 2026 kl. 12:31

    Stort grattis till Adam Albin och alla som arbetar på restaurangen. Att få en stjärna i Guide Michelin är ett bevis på hårt arbete, skicklighet och passion för matlagning. Det är imponerande att vara den enda nya restaurangen i Sverige som får en stjärna i år. En välförtjänt framgång för hela teamet.

  3. Anonym skriver:
    2 juni, 2026 kl. 13:38

    Kul vill prova på jag är jätte hungrig
    😎😎😎😎😎😎

