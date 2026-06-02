Sverige
Albin Wessman och Adam Dahlberg. Foto: Henrik Montgomery/TT
Deras restaurang får stjärna
Restaurangen
Adam Albin i Stockholm
har fått en stjärna för sin mat
av företaget Michelin.
Företaget Michelin ger betyg
till restauranger i hela världen.
Restauranger med mycket
bra mat kan få stjärnor.
De är med i boken
Guide Michelin.
Restauranger kan få en,
två eller tre stjärnor.
Tre är bäst.
Men det är svårt att få stjärnor.
Experter besöker
restauranger i hemlighet.
Experterna bestämmer
om restaurangerna
ska få stjärnor.
Restauranger kan också
förlora stjärnor som de fått.
I måndags blev årets stjärnor kända.
Adam Albin är den enda
nya restaurangen i Sverige
som får en stjärna.
Adam Dahlberg
och Albin Wessman
jobbar med restaurangen.
Sverige har 18 restauranger
med en stjärna.
Det finns fyra restauranger
med två stjärnor.
Restaurangen Frantzén
i Stockholm är den enda
som har tre stjärnor.
8 SIDOR/TT
23 restauranger
I Sverige finns det 23 restauranger
som har fått en stjärna eller mer
i boken Guide Michelin.
12 av dem finns i Stockholm.
Tre stjärnor
- Frantzén, Stockholm
Två stjärnor
- Aira, Stockholm
- Signum, Mölnlycke
- Vollmers, Malmö
- Vyn, Simrishamn
En stjärna
- 28+, Göteborg
- Adam Albin, Stockholm
- Äng, Tvååker
- Celeste, Stockholm
- Dashi, Stockholm
- Ekstedt, Stockholm
- Etoile, Stockholm
- Ergo, Stockholm
- Hoze, Göteborg
- Knystaforsen, Rydöbruk
- Koka, Göteborg
- Nour, Stockholm
- Operakällaren, Stockholm
- PM & Vänner, Växjö
- Project, Göteborg
- Seafood Gastro, Stockholm
- SK Mat & Människor, Göteborg
- Sushi Sho, Stockholm
2 juni 2026
kul grattis. jag har slutat att äta på restauranger för 6 årsen ,men det gjorde jag för att gå ner i vikt .Vi åt minst 3 gånger i veckan på restaurang. jag lyckades gå ner 26 kilo.🤗🤗😍
Stort grattis till Adam Albin och alla som arbetar på restaurangen. Att få en stjärna i Guide Michelin är ett bevis på hårt arbete, skicklighet och passion för matlagning. Det är imponerande att vara den enda nya restaurangen i Sverige som får en stjärna i år. En välförtjänt framgång för hela teamet.
Kul vill prova på jag är jätte hungrig
😎😎😎😎😎😎