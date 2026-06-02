Deras restaurang får stjärna

Restaurangen

Adam Albin i Stockholm

har fått en stjärna för sin mat

av företaget Michelin.

Företaget Michelin ger betyg

till restauranger i hela världen.

Restauranger med mycket

bra mat kan få stjärnor.

De är med i boken

Guide Michelin.

Restauranger kan få en,

två eller tre stjärnor.

Tre är bäst.

Men det är svårt att få stjärnor.

Experter besöker

restauranger i hemlighet.

Experterna bestämmer

om restaurangerna

ska få stjärnor.

Restauranger kan också

förlora stjärnor som de fått.

I måndags blev årets stjärnor kända.

Adam Albin är den enda

nya restaurangen i Sverige

som får en stjärna.

Adam Dahlberg

och Albin Wessman

jobbar med restaurangen.

Sverige har 18 restauranger

med en stjärna.

Det finns fyra restauranger

med två stjärnor.

Restaurangen Frantzén

i Stockholm är den enda

som har tre stjärnor.

8 SIDOR/TT