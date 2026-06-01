Företag vill bygga kärnkraft

Regeringen i Sverige

vill ha mer kärnkraft.

Nu har flera företag sagt

att de vill bygga kärnkraftverk.

• Företaget Blykalla vill bygga

i Norrsundet nära Gävle.

• Företaget Studsvik

vill bygga nära Nyköping.

• Företaget Kärnfull Next

vill bygga nära Valdemarsvik.

• Företaget Vattenfall

vill bygga fler kärnkraftverk

i Ringhals nära Varberg.

Där finns det redan

kärnkraft i dag.

Det är inte klart när alla

de nya kärnkraftverken

kan vara klara.

Men några kanske

kan vara klara om tio år.

