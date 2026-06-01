Sverige
Ringhals kärnkraftverk nära Varberg. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Företag vill bygga kärnkraft
Regeringen i Sverige
vill ha mer kärnkraft.
Nu har flera företag sagt
att de vill bygga kärnkraftverk.
• Företaget Blykalla vill bygga
i Norrsundet nära Gävle.
• Företaget Studsvik
vill bygga nära Nyköping.
• Företaget Kärnfull Next
vill bygga nära Valdemarsvik.
• Företaget Vattenfall
vill bygga fler kärnkraftverk
i Ringhals nära Varberg.
Där finns det redan
kärnkraft i dag.
Det är inte klart när alla
de nya kärnkraftverken
kan vara klara.
Men några kanske
kan vara klara om tio år.
8 SIDOR/TT
Kärnkraft
- Kärnkraft är ett sätt att få el.
Du får el genom att dela atomer.
Du kan få mycket el av kärnkraft.
Det släpper inte ut gaser
som är dåliga för klimatet.
- Men skräpet från kärnkraft
är mycket farligt och giftigt.
Det är farligt i många tusen år.
Det måste grävas ner djupt i marken.
- Några gånger har det
hänt olyckor med kärnkraft.
Tjernobyl i Sovjet,
Fukushima i Japan
och Harrisburg i USA
är tre av olyckorna.
1 juni 2026
bra med mer kärnkraft
Vill bygga? Enda kruxet är att de saknar pengar och de vill bygga typ SMR som inte finns, som inte finns godkännande för på global nivå osv…