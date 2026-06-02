Världen

Ett par kramar om varandra bredvid det förstörda huset.

Ett förstört hus i huvudstaden Kiev. Foto: Efrem Lukatsky/AP/TT

Stora attacker mot Ukraina

Ryssand har attackerat Ukraina
med flera raketer och drönare.
Attackerna hände i natt.
Det är de största på länge.

I huvudstaden Kiev har
minst fyra personer dött.
Många är skadade.
Några av dem är barn.
Det skriver stadens chef
Vitalij Klytjko.

Rysslands raketer har träffat
höghus i staden.
Ett hus har rasat.
Människor kan vara fast
under det förstörda huset.

I staden Dnipro har minst
sex personer dött.
Många är också skadade där.

Ukrainas ledare varnade
för attackerna dagen innan.

Ryssland skriver
att de attackerat fabriker
för Ukrainas försvar.

8 SIDOR/TT

2 juni 2026

Vad tycker du om nyheten?
7 kommentarer
  1. Ensam skriver:
    2 juni, 2026 kl. 11:16

    Vad vill politiker från världen? De tillbringar hela sina liv med att fördriva och döda människor i andra länder! De tror att de aldrig kommer att dö och kommer att leva för evigt!?

  2. Maja skriver:
    2 juni, 2026 kl. 11:59

    Varje ny attack innebär fler döda, fler skadade och fler familjer som får sina liv förstörda. Det är oacceptabelt att civila och barn fortsätter att drabbas. Att skjuta raketer mot städer och bostadshus är inte bara förstörelse av byggnader – det är förstörelse av människors framtid.

  3. Maja skriver:
    2 juni, 2026 kl. 12:01

    När bostadshus träffas och människor begravs under rasmassor blir krigets brutalitet omöjlig att ignorera. Civila, barn och familjer dödas medan världen ser på. Ingen attack mot civila kan försvaras. De ansvariga måste ställas till svars för det lidande och den förstörelse som de orsakar.

  4. Perra skriver:
    2 juni, 2026 kl. 13:25

    Det väl krig där? Då sker det attacker. Jävla ickenyhet

  5. oxana skriver:
    2 juni, 2026 kl. 14:30

    vad gör Nato???ni borde ta hand om detta,så kriget tar slut nån gång. varför är alla så rädda för Putin?

  6. Kanin 123456 skriver:
    2 juni, 2026 kl. 15:47

    Oj vad hemskt att mäniskor dör o oskyldiga barn .

  7. UA skriver:
    2 juni, 2026 kl. 19:13

    I början står det Ryssand och inte Ryssland

