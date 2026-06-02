Stora attacker mot Ukraina

Ryssand har attackerat Ukraina

med flera raketer och drönare.

Attackerna hände i natt.

Det är de största på länge.

I huvudstaden Kiev har

minst fyra personer dött.

Många är skadade.

Några av dem är barn.

Det skriver stadens chef

Vitalij Klytjko.

Rysslands raketer har träffat

höghus i staden.

Ett hus har rasat.

Människor kan vara fast

under det förstörda huset.

I staden Dnipro har minst

sex personer dött.

Många är också skadade där.

Ukrainas ledare varnade

för attackerna dagen innan.

Ryssland skriver

att de attackerat fabriker

för Ukrainas försvar.

8 SIDOR/TT