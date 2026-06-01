Möte i FN om Libanon

Israels militärer fortsätter

med attacker i Libanon.

Minst åtta människor dog

i söndags morse.

Elva dödades i fredags.

Attackerna hände i södra Libanon.

Ännu fler blev skadade.

Fem av dem var barn.

Det säger Libanons myndigheter.

Israels militärer har också

tagit kontroll över

mer mark i Libanon.

De har tagit en gammal borg

från medeltiden.

Den heter Beaufort.

Nu ska Förenta Nationerna

ha ett extra möte om det.

Israel får inte fortsätta

sina attacker.

Israel har inte heller rätt

att ta kontroll över

mark i Libanon.

Även om Israel har rätt

att försvara sig

mot gruppen Hizbollah.

Det säger Frankrikes minister

Jean-Noël Barrot.

Det ska vara paus mellan

Israel och Hizbollah.

Men trots det har de fortsatt

att attackera varandra

nästan varje dag

sedan mitten av april.

Båda anklagar varandra

för brott.

8 SIDOR/TT