Israel har tagit mer kontroll över delar av Libanon. Bland annat borgen Beaufort. Foto: AFP/TT
Möte i FN om Libanon
Israels militärer fortsätter
med attacker i Libanon.
Minst åtta människor dog
i söndags morse.
Elva dödades i fredags.
Attackerna hände i södra Libanon.
Ännu fler blev skadade.
Fem av dem var barn.
Det säger Libanons myndigheter.
Israels militärer har också
tagit kontroll över
mer mark i Libanon.
De har tagit en gammal borg
från medeltiden.
Den heter Beaufort.
Nu ska Förenta Nationerna
ha ett extra möte om det.
Israel får inte fortsätta
sina attacker.
Israel har inte heller rätt
att ta kontroll över
mark i Libanon.
Även om Israel har rätt
att försvara sig
mot gruppen Hizbollah.
Det säger Frankrikes minister
Jean-Noël Barrot.
Det ska vara paus mellan
Israel och Hizbollah.
Men trots det har de fortsatt
att attackera varandra
nästan varje dag
sedan mitten av april.
Båda anklagar varandra
för brott.
8 SIDOR/TT
1 juni 2026