Världen

Mette Frederiksen vinkar. Hon ser glad ut.

Mette Frederiksen fortsätter som statsminister i Danmark. Foto: Sebastian Elias/AP/TT

Klart med ny dansk regering

Det har gått tio veckor
sedan det var val i Danmark.
Nu är det klart
vilka partier som ska
bli ny regering.

Mette Frederiksen
ska fortsätta som
statsminister.
Hon är ledare för partiet
Socialdemokraterna.

Partiet ska samarbeta
med flera andra partier
i regeringen.

Det blir partierna
Socialistisk Folkeparti,
Radikale Venstre och Moderaterne.

Trots att fyra partier
ska styra i regeringen
så får de svårt
att bestämma nya lagar.

Partierna har bara
87 politiker i danska riksdagen.
De hade behövt minst 90 politiker
för att vara säkra på
att få igenom sina förslag.

Därför måste partierna
i regeringen samarbeta
med ännu fler partier
i riksdagen.

På onsdag kommer
Mette Frederiksen att presentera
den nya regeringen.

8 SIDOR/TT

2 juni 2026

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Bea skriver:
    2 juni, 2026 kl. 10:28

    stort grattis till henne!!!!! hon har skinn på näsan denna kvinna.😘😘😘🌷🌷🌷🌼🌼🌼🌻🌻🌻🥀🥀🌹

    Svara
  2. Maja skriver:
    2 juni, 2026 kl. 12:18

    Grattis till Mette Frederiksen och den nya regeringen. Att samla flera partier i ett samarbete kräver både ledarskap och kompromisser. Nu börjar arbetet med att ta ansvar för Danmark och de frågor som är viktiga för landets framtid. Det blir intressant att följa hur regeringen hanterar sina utmaningar och genomför sin politik.🎈

    Svara
  3. MILENA skriver:
    2 juni, 2026 kl. 15:38

    Jag vet inget om deras politik men lycka till i framtiden!!!😊❤

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar