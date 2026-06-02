Klart med ny dansk regering

Det har gått tio veckor

sedan det var val i Danmark.

Nu är det klart

vilka partier som ska

bli ny regering.

Mette Frederiksen

ska fortsätta som

statsminister.

Hon är ledare för partiet

Socialdemokraterna.

Partiet ska samarbeta

med flera andra partier

i regeringen.

Det blir partierna

Socialistisk Folkeparti,

Radikale Venstre och Moderaterne.

Trots att fyra partier

ska styra i regeringen

så får de svårt

att bestämma nya lagar.

Partierna har bara

87 politiker i danska riksdagen.

De hade behövt minst 90 politiker

för att vara säkra på

att få igenom sina förslag.

Därför måste partierna

i regeringen samarbeta

med ännu fler partier

i riksdagen.

På onsdag kommer

Mette Frederiksen att presentera

den nya regeringen.

8 SIDOR/TT