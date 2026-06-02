Världen
Mette Frederiksen fortsätter som statsminister i Danmark. Foto: Sebastian Elias/AP/TT
Klart med ny dansk regering
Det har gått tio veckor
sedan det var val i Danmark.
Nu är det klart
vilka partier som ska
bli ny regering.
Mette Frederiksen
ska fortsätta som
statsminister.
Hon är ledare för partiet
Socialdemokraterna.
Partiet ska samarbeta
med flera andra partier
i regeringen.
Det blir partierna
Socialistisk Folkeparti,
Radikale Venstre och Moderaterne.
Trots att fyra partier
ska styra i regeringen
så får de svårt
att bestämma nya lagar.
Partierna har bara
87 politiker i danska riksdagen.
De hade behövt minst 90 politiker
för att vara säkra på
att få igenom sina förslag.
Därför måste partierna
i regeringen samarbeta
med ännu fler partier
i riksdagen.
På onsdag kommer
Mette Frederiksen att presentera
den nya regeringen.
8 SIDOR/TT
2 juni 2026
stort grattis till henne!!!!! hon har skinn på näsan denna kvinna.😘😘😘🌷🌷🌷🌼🌼🌼🌻🌻🌻🥀🥀🌹
Grattis till Mette Frederiksen och den nya regeringen. Att samla flera partier i ett samarbete kräver både ledarskap och kompromisser. Nu börjar arbetet med att ta ansvar för Danmark och de frågor som är viktiga för landets framtid. Det blir intressant att följa hur regeringen hanterar sina utmaningar och genomför sin politik.🎈
Jag vet inget om deras politik men lycka till i framtiden!!!😊❤