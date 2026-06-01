Världen
Folk som hjälper människor med ebola. Foto: Moses Sawasawa/AP/TT
Oro för ebola
Sjukdomen ebola sprider sig snabbt
i landet Kongo-Kinshasa i Afrika.
Organisationen Läkare utan gränser
är orolig för sjukdomen.
Över tusen människor
har blivit smittade.
Fler än 240 människor har dött.
Det är värst i området Ituri.
Där finns också andra problem.
Det finns fler sjukdomar.
Det är brist på mat och vatten.
Och det är krig.
Människorna har det svårt.
Landet Uganda har stängt
sin gräns mot Kongo.
De vill inte
att sjukdomen kommer dit.
Men det kan vara ett problem
med stängda gränser.
Då kan inte mediciner
och hjälp komma fram.
Det säger Läkare utan gränser.
Det är liten risk att ebola
ska sprida sig till hela världen.
Det säger experter på sjukdomar.
8 SIDOR/TT
Ebola
- Ebola är en sjukdom.
Det är också ett virus.
- Ebola smittar inte genom luften.
Det smittar när en människa
kommer i kontakt med
blod eller saliv
eller annan vätska
från en människa
som är sjuk i ebola.
- Du blir mycket sjuk av ebola.
Risken att dö är stor.
Men om du får bra hjälp
på ett sjukhus kan du överleva.
1 juni 2026
hoppas det finns en vaccsin på deta ebola det är hämsk
Min väninna ska resa till sirilanka nästa vecka. Jag sa att man kan smittas men hon lyssnar inte.vad säger ni om detta 8 sidor??
Hej Emma!
Vänliga hälsningar från 8 Sidor
🥲 läskigt
Oj då tur att vi inte bor där😁
Jag hörde det på lilla aktuellt.👂🏻👂🏻
Nej
8sidor jag har en fråga finns det en chans ebola kommer till sverige eller italien?
Hej!
Vänliga hälsningar från 8 Sidor