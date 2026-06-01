Flera personer som jobbar med vård. Några av dem har skyddskläder på sig.

Folk som hjälper människor med ebola. Foto: Moses Sawasawa/AP/TT

Oro för ebola

Sjukdomen ebola sprider sig snabbt
i landet Kongo-Kinshasa i Afrika.
Organisationen Läkare utan gränser
är orolig för sjukdomen.

Över tusen människor
har blivit smittade.
Fler än 240 människor har dött.

Det är värst i området Ituri.
Där finns också andra problem.
Det finns fler sjukdomar.
Det är brist på mat och vatten.
Och det är krig.
Människorna har det svårt.

Landet Uganda har stängt
sin gräns mot Kongo.
De vill inte
att sjukdomen kommer dit.

Men det kan vara ett problem
med stängda gränser.
Då kan inte mediciner
och hjälp komma fram.
Det säger Läkare utan gränser.

Det är liten risk att ebola
ska sprida sig till hela världen.
Det säger experter på sjukdomar.

8 SIDOR/TT

Ebola

  • Ebola är en sjukdom.
    Det är också ett virus.
  • Ebola smittar inte genom luften.
    Det smittar när en människa
    kommer i kontakt med
    blod eller saliv
    eller annan vätska
    från en människa
    som är sjuk i ebola.
  • Du blir mycket sjuk av ebola.
    Risken att dö är stor.
    Men om du får bra hjälp
    på ett sjukhus kan du överleva.

1 juni 2026

Vad tycker du om nyheten?
9 kommentarer
  1. Techno_art_YT skriver:
    1 juni, 2026 kl. 10:27

    hoppas det finns en vaccsin på deta ebola det är hämsk

    Svara
  2. Emma skriver:
    1 juni, 2026 kl. 11:16

    Min väninna ska resa till sirilanka nästa vecka. Jag sa att man kan smittas men hon lyssnar inte.vad säger ni om detta 8 sidor??

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      1 juni, 2026 kl. 11:54

      Hej Emma!

      Det är liten risk att ebola
      ska sprida sig till hela världen.
      Det säger experter på sjukdomar.

      Vänliga hälsningar från 8 Sidor

  3. Anonym skriver:
    1 juni, 2026 kl. 11:28

    🥲 läskigt

    Svara
  4. Cutie 17🐬🥥🪷 skriver:
    1 juni, 2026 kl. 11:30

    Oj då tur att vi inte bor där😁

    Svara
  5. Leon😄 skriver:
    1 juni, 2026 kl. 11:32

    Jag hörde det på lilla aktuellt.👂🏻👂🏻

    Svara
  6. Sofia skriver:
    1 juni, 2026 kl. 11:32

    Nej

    Svara
  7. hej skriver:
    1 juni, 2026 kl. 11:51

    8sidor jag har en fråga finns det en chans ebola kommer till sverige eller italien?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      1 juni, 2026 kl. 11:55

      Hej!

      Det är liten risk att ebola
      ska sprida sig till hela världen.
      Det säger experter på sjukdomar.

      Vänliga hälsningar från 8 Sidor

Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

