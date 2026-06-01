Oro för ebola

Sjukdomen ebola sprider sig snabbt

i landet Kongo-Kinshasa i Afrika.

Organisationen Läkare utan gränser

är orolig för sjukdomen.

Över tusen människor

har blivit smittade.

Fler än 240 människor har dött.

Det är värst i området Ituri.

Där finns också andra problem.

Det finns fler sjukdomar.

Det är brist på mat och vatten.

Och det är krig.

Människorna har det svårt.

Landet Uganda har stängt

sin gräns mot Kongo.

De vill inte

att sjukdomen kommer dit.

Men det kan vara ett problem

med stängda gränser.

Då kan inte mediciner

och hjälp komma fram.

Det säger Läkare utan gränser.

Det är liten risk att ebola

ska sprida sig till hela världen.

Det säger experter på sjukdomar.

