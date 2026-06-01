Längsta rättegången är slut

Sveriges längsta

rättegång är slut.

Den handlar om

företaget Lundin oil.

Rättegången började

i september år 2023.

Sista dagen var i torsdags,

den 28 maj år 2026.

Rättegången har varit

i över två år.

Två chefer är misstänkta

för allvarliga brott

mot människor

i landet Sudan i Afrika.

Cheferna kan bli dömda

till flera år i fängelse.

Men om de blir friade

kan staten behöva betala

för chefernas advokater.

Det kan kosta över 800 miljoner.

Det säger programmet Ekot.

Domen ska komma

i december i år.

Då har det gått tre år

sedan rättegången började.

