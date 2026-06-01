Sverige
Ian Lundins företag Lundin Oil är anklagat för brott. Foto: TT
Längsta rättegången är slut
Sveriges längsta
rättegång är slut.
Den handlar om
företaget Lundin oil.
Rättegången började
i september år 2023.
Sista dagen var i torsdags,
den 28 maj år 2026.
Rättegången har varit
i över två år.
Två chefer är misstänkta
för allvarliga brott
mot människor
i landet Sudan i Afrika.
Cheferna kan bli dömda
till flera år i fängelse.
Men om de blir friade
kan staten behöva betala
för chefernas advokater.
Det kan kosta över 800 miljoner.
Det säger programmet Ekot.
Domen ska komma
i december i år.
Då har det gått tre år
sedan rättegången började.
8 SIDOR/TT
Militären dödade folk
- Företaget Lundin Oil
letade olja i landet Sudan
mellan åren 1999 och 2003.
- Militärer tvingade då
massor av människor att flytta.
De dödade människor
på platser där företaget
letade efter olja.
Militärerna jobbade
för Sudans regering.
- Företagets chefer är misstänkta
för att ha med brotten att göra.
1 juni 2026