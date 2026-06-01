Sverige

En man i kostym omgiven av journalister.

Ian Lundins företag Lundin Oil är anklagat för brott. Foto: TT

Längsta rättegången är slut

Sveriges längsta
rättegång är slut.
Den handlar om
företaget Lundin oil.

Rättegången började
i september år 2023.
Sista dagen var i torsdags,
den 28 maj år 2026.
Rättegången har varit
i över två år.

Två chefer är misstänkta
för allvarliga brott
mot människor
i landet Sudan i Afrika.

Cheferna kan bli dömda
till flera år i fängelse.

Men om de blir friade
kan staten behöva betala
för chefernas advokater.
Det kan kosta över 800 miljoner.
Det säger programmet Ekot.

Domen ska komma
i december i år.
Då har det gått tre år
sedan rättegången började.

8 SIDOR/TT

Militären dödade folk

  • Företaget Lundin Oil
    letade olja i landet Sudan
    mellan åren 1999 och 2003.
  • Militärer tvingade då
    massor av människor att flytta.
    De dödade människor
    på platser där företaget
    letade efter olja.
    Militärerna jobbade
    för Sudans regering.
  • Företagets chefer är misstänkta
    för att ha med brotten att göra.

1 juni 2026

