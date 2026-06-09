Sverige
De har gått klart gymnasiet. De tar studenten. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Fler ungdomar utan jobb
Fler ungdomar i Sverige
är utan jobb och skola.
Det handlar om ungdomar
som är mellan 16 år och 29 år.
Myndigheten MUCF
har undersökt
hur många av dem
som inte har jobb
och inte går i någon skola.
År 2024 var det ungefär
138 tusen ungdomar
som inte hade jobb
och inte gick i någon skola.
Det är fler än året innan.
Det är en liten ökning.
Ökningen kan bero på
att Sverige har haft dålig
ekonomi de senaste åren.
Vissa grupper har fler
som är utan jobb och skola.
De är:
• Ungdomar med funktionsnedsättningar.
• Ungdomar som mår dåligt psykiskt.
• Ungdomar som är födda i andra länder.
• Ungdomar som kommer från fattiga områden.
Myndigheten MUCF
tycker att det är viktigt
att barn får hjälp tidigt i skolan.
De säger att ungdomar
som har gått klart gymnasiet
har mycket större chans att få jobb
än de som inte gått klart.
8 SIDOR/TT
9 juni 2026
Många unga svenskar kämpar för att hitta arbete i dagens ekonomi, vilket skapar oro för framtiden.
jag går på vackstanäs gymnasiet och jag tar studenten om 2 år kommer då det finnas kvar
Väldigt spännande nyhet jag gillar verkligen 😍
Det är viktigt att de får studera att planera deras framtid😃😃