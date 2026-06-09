Fler ungdomar utan jobb

Fler ungdomar i Sverige

är utan jobb och skola.

Det handlar om ungdomar

som är mellan 16 år och 29 år.

Myndigheten MUCF

har undersökt

hur många av dem

som inte har jobb

och inte går i någon skola.

År 2024 var det ungefär

138 tusen ungdomar

som inte hade jobb

och inte gick i någon skola.

Det är fler än året innan.

Det är en liten ökning.

Ökningen kan bero på

att Sverige har haft dålig

ekonomi de senaste åren.

Vissa grupper har fler

som är utan jobb och skola.

De är:

• Ungdomar med funktionsnedsättningar.

• Ungdomar som mår dåligt psykiskt.

• Ungdomar som är födda i andra länder.

• Ungdomar som kommer från fattiga områden.

Myndigheten MUCF

tycker att det är viktigt

att barn får hjälp tidigt i skolan.

De säger att ungdomar

som har gått klart gymnasiet

har mycket större chans att få jobb

än de som inte gått klart.

8 SIDOR/TT