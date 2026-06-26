Man jobbade för farlig grupp

En 20-årig man döms till

fängelse i ett år och sex månader.

Det har domstolen

Attunda tingsrätt bestämt.

Mannen försökte starta

en nazistisk grupp i Sverige.

Gruppen heter MKY.

Flera länder säger

att gruppen är terrorister.

De vill skada samhället

med våld.

Poliserna hittade flera knivar

och en flagga med ett hakkors

i en av mannens lägenheter.

Mannen är skyldig till brottet

deltagande i organisation

för terrorister.

Han erkänner delar av brottet.

Han är inte dömd

för något brott tidigare.

8 SIDOR/TT