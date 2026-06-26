Sverige
Poliserna hittade flera knivar och en flagga med ett hakkors i mannens lägenhet. Foto: Poliserna
Man jobbade för farlig grupp
En 20-årig man döms till
fängelse i ett år och sex månader.
Det har domstolen
Attunda tingsrätt bestämt.
Mannen försökte starta
en nazistisk grupp i Sverige.
Gruppen heter MKY.
Flera länder säger
att gruppen är terrorister.
De vill skada samhället
med våld.
Poliserna hittade flera knivar
och en flagga med ett hakkors
i en av mannens lägenheter.
Mannen är skyldig till brottet
deltagande i organisation
för terrorister.
Han erkänner delar av brottet.
Han är inte dömd
för något brott tidigare.
8 SIDOR/TT
Gruppen vill starta krig i samhället
- MKY är en nazistisk grupp
som hyllar våld.
De filmar när de misshandlar
eller mördar människor.
Sedan sprider de filmerna på nätet.
MKY startade i Ukraina
i slutet av 2010-talet.
- Gruppens idéer är både
nazistiska och satanistiska.
De vill starta krig mellan grupper
för att förstöra samhället.
- Poliserna har tagit fast
några av gruppens ledare.
- MKY är en förkortning på ryska.
Det står för Manjaki kult ubijstva.
På svenska betyder det
Galningarnas mördarkult.
26 juni 2026
Men usch !!! Tur polisen ingrepp. Vi vill inte ha sånt I sverige.
Vi har duktiga poliser ,bra att dom grepp denna mannen.