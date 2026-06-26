Sverige

Flera saker ligger på golvet, bland annat flaggan, knivar och handskar.

Poliserna hittade flera knivar och en flagga med ett hakkors i mannens lägenhet. Foto: Poliserna

Man jobbade för farlig grupp

En 20-årig man döms till
fängelse i ett år och sex månader.
Det har domstolen
Attunda tingsrätt bestämt.

Mannen försökte starta
en nazistisk grupp i Sverige.
Gruppen heter MKY.
Flera länder säger
att gruppen är terrorister.
De vill skada samhället
med våld.

Poliserna hittade flera knivar
och en flagga med ett hakkors
i en av mannens lägenheter.

Mannen är skyldig till brottet
deltagande i organisation
för terrorister.
Han erkänner delar av brottet.

Han är inte dömd
för något brott tidigare.

8 SIDOR/TT

Gruppen vill starta krig i samhället

  • MKY är en nazistisk grupp
    som hyllar våld.
    De filmar när de misshandlar
    eller mördar människor.
    Sedan sprider de filmerna på nätet.
    MKY startade i Ukraina
    i slutet av 2010-talet.
  • Gruppens idéer är både
    nazistiska och satanistiska.
    De vill starta krig mellan grupper
    för att förstöra samhället.
  • Poliserna har tagit fast
    några av gruppens ledare.
  • MKY är en förkortning på ryska.
    Det står för Manjaki kult ubijstva.
    På svenska betyder det
    Galningarnas mördarkult.

26 juni 2026

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2 kommentarer
  1. V skriver:
    26 juni, 2026 kl. 13:35

    Men usch !!! Tur polisen ingrepp. Vi vill inte ha sånt I sverige.

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  2. Vera skriver:
    26 juni, 2026 kl. 15:04

    Vi har duktiga poliser ,bra att dom grepp denna mannen.

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