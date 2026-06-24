Sverige

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    En skylt varnar för giftiga alger på en badplats i Stockholm. Foto: Pär Bäckström/TT

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    Alger som blommar i Östersjön. Foto: Pär Bäckström/TT

Varning för giftiga alger

Nu blommar algerna
i nästan hela Östersjön.
Algerna kan vara giftiga
för människor och djur.

– Vi såg de första
blommande algerna
för två veckor sedan.
Sedan har de ökat mycket.
Men det är inte mer än vanligt.

Det säger Jörgen Öberg
på myndigheten SMHI.

Algerna ser ut som
en gröngul soppa.
Du ska helst inte bada
bland blommande alger.
Om du råkar svälja vatten
kan du bli sjuk.

De giftiga algerna
beror bland annat på utsläpp
från jordbruk och fabriker.

Jörgen Öberg tror
att algerna kommer
att vara kvar i flera dagar.
Men sedan försvinner de
av sig själva.

– Om det blåser och blir
mycket vågor blandas
algerna med annat vatten.
Då märks de inte
så mycket som nu,
säger Jörgen Öberg.

8 SIDOR/TT

Vad är algblomning?

  • Algblomning är när alger
    i vattnet blommar.
  • En del alger är giftiga.
    De är en sorts bakterier.
    Barn och husdjur kan bli sjuka
    om de får i sig det giftiga vattnet.
  • De kan få problem med magen,
    feber eller ont i muskler.
  • Om du får i dig giftigt vatten
    kan det vara bra att
    ringa Giftinformationscentralen.
    De kan hjälpa med tips och råd.
    Numret dit är 010-456 6700.

24 juni 2026

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4 kommentarer
  1. Maja skriver:
    24 juni, 2026 kl. 11:12

    Vad är alger för blandning?

    Är det bakterier eller smuts?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      24 juni, 2026 kl. 11:34

      Hej!

      Algerna det handlar om
      är en sorts bakterier.
      De kallas cyanobakterier
      eller blågröna alger.
      Vissa av dem kan göra gift
      som är farligt
      för människor och djur.

      Hälsningar,
      8 Sidor

  2. V skriver:
    24 juni, 2026 kl. 12:06

    Så blir det när det är varmt.

    Svara
  3. Anonym skriver:
    24 juni, 2026 kl. 12:29

    När jag var liten, folk tyckte jag var konstig att jag inte vill simma där det finns alger. Nu många år senare, så hade jag ju rätt.

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