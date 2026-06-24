Varning för giftiga alger

Nu blommar algerna

i nästan hela Östersjön.

Algerna kan vara giftiga

för människor och djur.

– Vi såg de första

blommande algerna

för två veckor sedan.

Sedan har de ökat mycket.

Men det är inte mer än vanligt.

Det säger Jörgen Öberg

på myndigheten SMHI.

Algerna ser ut som

en gröngul soppa.

Du ska helst inte bada

bland blommande alger.

Om du råkar svälja vatten

kan du bli sjuk.

De giftiga algerna

beror bland annat på utsläpp

från jordbruk och fabriker.

Jörgen Öberg tror

att algerna kommer

att vara kvar i flera dagar.

Men sedan försvinner de

av sig själva.

– Om det blåser och blir

mycket vågor blandas

algerna med annat vatten.

Då märks de inte

så mycket som nu,

säger Jörgen Öberg.

8 SIDOR/TT