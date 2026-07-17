Sverige

Människor utanför entrén till Göteborgs centralstation.

Göteborgs station för tåg. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Flickor straffas för bomber

I april åkte två flickor tåg
mellan Halmstad och Göteborg.
Flickorna var tonåringar.

De hade med sig
två bomber i sina väskor.
Bomberna var gjorda i termosar.
De kunde explodera.

Flickorna skulle ta
bomberna till Göteborg
och sedan till området Hisingen.

Men flickorna blev stoppade.
En kvinna på tåget hörde dem prata.
Hon larmade poliserna.

Nu blir flickorna straffade.
En av flickorna ska bli
inlåst på ett hem för
ungdomar i åtta månader.
Den andra flickan får tio månader.
Det säger domstolen
Göteborgs tingsrätt.

Det är okänt vem som gav
bomberna till flickorna.

8 SIDOR/TT

17 juli 2026

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3 kommentarer
  1. V skriver:
    17 juli, 2026 kl. 10:35

    Det kunde sluta i katastrof, många kunde dött av bomber. Tur att kvinnan hörde samtalet och kanske räddade många liv. på tal om straffet dessa borde låsas in i många år, dom är farliga.

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  2. Ali skriver:
    17 juli, 2026 kl. 15:28

    Tyvärr är de här personerna mycket farliga för samhället. Jag ber er att inte släppa ut dem bland oskyldiga människor, eftersom det finns en risk att de begår samma brott igen. Tack.

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  3. Världen är svår. skriver:
    17 juli, 2026 kl. 15:44

    Rubriken var missvisande. Eftersom jag trodde flickorna var straffade genom bära bomberna.
    Ps, jag har språkstörning.

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