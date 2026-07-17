Flickor straffas för bomber

I april åkte två flickor tåg

mellan Halmstad och Göteborg.

Flickorna var tonåringar.

De hade med sig

två bomber i sina väskor.

Bomberna var gjorda i termosar.

De kunde explodera.

Flickorna skulle ta

bomberna till Göteborg

och sedan till området Hisingen.

Men flickorna blev stoppade.

En kvinna på tåget hörde dem prata.

Hon larmade poliserna.

Nu blir flickorna straffade.

En av flickorna ska bli

inlåst på ett hem för

ungdomar i åtta månader.

Den andra flickan får tio månader.

Det säger domstolen

Göteborgs tingsrätt.

Det är okänt vem som gav

bomberna till flickorna.

8 SIDOR/TT