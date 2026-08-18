Sjuka i mässling efter festival

Tio personer blev smittade

av sjukdomen mässling i augusti.

Det hände efter

att de besökt

festivalen Urkult

i Näsåker norr om Sollefteå.

De flesta smittade

är barn under 18 år.

Personer som besökt

festivalen måste nu hålla koll

på om de blir sjuka.

Då måste de kontakta vården.

Det är särskilt viktigt

för den som inte är vaccinerad.

Det säger Folkhälsomyndigheten.

Det kan ta många dagar

innan den som är smittad

upptäcker sjukdomen.

Mässling är en mycket

smittsam sjukdom.

Den som blir smittad

kan bli allvarligt sjuk.

Sjukdomen är ovanlig i Sverige.

Det är gratis för alla barn

att bli vaccinerade mot mässling.

Festivalen Urkult

firade 30 år i år.

Den började den 30 juli

och höll på i tre dagar.

De smittade kommer från regionerna

Gotland

Jämtland Härjedalen

Skåne

Stockholm

Västerbotten

Värmland.

8 SIDOR