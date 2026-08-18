Sverige
Människor på festival. Bilden är inte från festivalen Urkult. Foto: Johan Nilsson/TT
Sjuka i mässling efter festival
Tio personer blev smittade
av sjukdomen mässling i augusti.
Det hände efter
att de besökt
festivalen Urkult
i Näsåker norr om Sollefteå.
De flesta smittade
är barn under 18 år.
Personer som besökt
festivalen måste nu hålla koll
på om de blir sjuka.
Då måste de kontakta vården.
Det är särskilt viktigt
för den som inte är vaccinerad.
Det säger Folkhälsomyndigheten.
Det kan ta många dagar
innan den som är smittad
upptäcker sjukdomen.
Mässling är en mycket
smittsam sjukdom.
Den som blir smittad
kan bli allvarligt sjuk.
Sjukdomen är ovanlig i Sverige.
Det är gratis för alla barn
att bli vaccinerade mot mässling.
Festivalen Urkult
firade 30 år i år.
Den började den 30 juli
och höll på i tre dagar.
De smittade kommer från regionerna
- Gotland
- Jämtland Härjedalen
- Skåne
- Stockholm
- Västerbotten
- Värmland.
8 SIDOR
Mässling
- Den som blir sjuk i mässling
kan få torrhosta, hög feber
och utslag på kroppen.
- Sjukdomen märks oftast
efter tio till tolv dagar
efter att en person smittats.
Men det kan dröja upp till 21 dagar.
- Mässling är mycket smittsamt.
Det kan räcka att vara i samma rum
som en person som är sjuk
för att du själv ska bli smittad.
- Bebisar kan dö om de
blir smittade av mässling.
18 augusti 2026