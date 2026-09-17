Man gjorde brott på internet

En 18-årig man i Umeå

har gjort många brott på internet.

Det säger en domstol.

Nu får han tio års fängelse.

Mannen har försökt få

barn och ungdomar

att skada sig själva

eller skada andra.

Till exempel fick han

en 14-årig pojke att hugga

två oskyldiga människor

med en kniv.

Det hände i Hässelby

i Stockholm förra året.

Samtidigt följde 18-åringen

attacken på internet.

Det säger domstolen.

18-åringen ligger bakom

två försök till mord,

flera våldtäkter,

flera misshandlar,

barnporr och plågeri

av djur, säger domstolen.

Han säger själv

att han är oskyldig.

Mannen är en av en ledarna

i gruppen 764, säger domstolen.

Det är en grupp som pratar

med varandra på internet.

De gillar våld och brott.

8 SIDOR/TT