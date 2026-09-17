Sverige
En man i Umeå blir dömd för att ha gjort flera brott på internet. Foto: Naina Helèn Jåma/TT
Man gjorde brott på internet
En 18-årig man i Umeå
har gjort många brott på internet.
Det säger en domstol.
Nu får han tio års fängelse.
Mannen har försökt få
barn och ungdomar
att skada sig själva
eller skada andra.
Till exempel fick han
en 14-årig pojke att hugga
två oskyldiga människor
med en kniv.
Det hände i Hässelby
i Stockholm förra året.
Samtidigt följde 18-åringen
attacken på internet.
Det säger domstolen.
18-åringen ligger bakom
två försök till mord,
flera våldtäkter,
flera misshandlar,
barnporr och plågeri
av djur, säger domstolen.
Han säger själv
att han är oskyldig.
Mannen är en av en ledarna
i gruppen 764, säger domstolen.
Det är en grupp som pratar
med varandra på internet.
De gillar våld och brott.
8 SIDOR/TT
17 september 2026
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