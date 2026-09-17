Många skadade i Ukraina

Rysslands krig mot

Ukraina fortsätter.

Natten till torsdag

attackerade Ryssland

de ukrainska städerna

Kiev och Odessa.

Ryssland attackerade från luften.

Flera bomber träffade

hus med lägenheter.

I Kiev blev minst

16 människor skadade.

Två av dem är barn.

Det skriver tidningen

The Kyiv Independent.

I Odessa blev minst

tre personer skadade.

Det säger Ukrainas militärer.

Samma natt har Ukraina

attackerat Ryssland

med drönare.

De attackerade bland annat

en fabrik för olja

i västra Ryssland.

Fabriken började brinna.

Det säger ryska myndigheter.

Ryssland startade kriget

mot Ukraina i februari år 2022.

8 SIDOR/TT