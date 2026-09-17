Världen
Ett hus med lägenheter brinner i staden Odessa efter Rysslands attack. Foto: Ukrainas räddningstjänst/AP/TT
En brandman jobbar i staden Kiev efter en rysk attack i onsdags. Foto: Ukrainas räddningstjänst/AP/TT
Många skadade i Ukraina
Rysslands krig mot
Ukraina fortsätter.
Natten till torsdag
attackerade Ryssland
de ukrainska städerna
Kiev och Odessa.
Ryssland attackerade från luften.
Flera bomber träffade
hus med lägenheter.
I Kiev blev minst
16 människor skadade.
Två av dem är barn.
Det skriver tidningen
The Kyiv Independent.
I Odessa blev minst
tre personer skadade.
Det säger Ukrainas militärer.
Samma natt har Ukraina
attackerat Ryssland
med drönare.
De attackerade bland annat
en fabrik för olja
i västra Ryssland.
Fabriken började brinna.
Det säger ryska myndigheter.
Ryssland startade kriget
mot Ukraina i februari år 2022.
8 SIDOR/TT
17 september 2026
när slutar de kriga🥀
Putin jag tror att du ger upp nu 😠😠😠