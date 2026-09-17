Världen

  • UKRAINE-RUSIIA-CONFLICT-WAR

    Ett hus med lägenheter brinner i staden Odessa efter Rysslands attack. Foto: Ukrainas räddningstjänst/AP/TT

  • Russia Ukraine War

    En brandman jobbar i staden Kiev efter en rysk attack i onsdags. Foto: Ukrainas räddningstjänst/AP/TT

Många skadade i Ukraina

Rysslands krig mot
Ukraina fortsätter.

Natten till torsdag
attackerade Ryssland
de ukrainska städerna
Kiev och Odessa.

Ryssland attackerade från luften.
Flera bomber träffade
hus med lägenheter.

I Kiev blev minst
16 människor skadade.
Två av dem är barn.
Det skriver tidningen
The Kyiv Independent.

I Odessa blev minst
tre personer skadade.
Det säger Ukrainas militärer.

Samma natt har Ukraina
attackerat Ryssland
med drönare.

De attackerade bland annat
en fabrik för olja
i västra Ryssland.
Fabriken började brinna.
Det säger ryska myndigheter.

Ryssland startade kriget
mot Ukraina i februari år 2022.

8 SIDOR/TT

17 september 2026

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2 kommentarer
  1. ¯\_༼ •́ ͜ʖ •̀ ༽_/¯ skriver:
    17 september, 2026 kl. 09:57

    när slutar de kriga🥀

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  2. Erik skriver:
    17 september, 2026 kl. 11:25

    Putin jag tror att du ger upp nu 😠😠😠

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