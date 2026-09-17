Viktig brottsling är fast

Poliser i landet Marocko

har tagit fast en man.

Han heter Ali Namdar,

är 21 år och kommer

från Katrineholm i Sverige.

Han är en viktig person

i ett gäng med brottslingar

som heter Foxtrot.

Det säger poliserna i Sverige.

Han är misstänkt för många brott.

Till exempel är han misstänkt för

att ha gett uppdrag om att

spränga handgranater i Borås.

Ali Namdar lämnade

Sverige för en tid sedan.

Poliser i flera länder

har letat efter honom.

De säger att han

är en av de viktigaste

brottslingarna i Europa.

Nu är han hittad.

De svenska poliserna

ska hämta honom i Marocko

och ta honom till Sverige.

Den senaste tiden

har flera svenska brottslingar

hittats i Marocko.

Poliserna i länderna

hjälper varandra.

8 SIDOR/TT