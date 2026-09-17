Sverige
Poliserna jobbar efter en sprängning i Borås förra året. Foto: Adam Ihse/TT
Viktig brottsling är fast
Poliser i landet Marocko
har tagit fast en man.
Han heter Ali Namdar,
är 21 år och kommer
från Katrineholm i Sverige.
Han är en viktig person
i ett gäng med brottslingar
som heter Foxtrot.
Det säger poliserna i Sverige.
Han är misstänkt för många brott.
Till exempel är han misstänkt för
att ha gett uppdrag om att
spränga handgranater i Borås.
Ali Namdar lämnade
Sverige för en tid sedan.
Poliser i flera länder
har letat efter honom.
De säger att han
är en av de viktigaste
brottslingarna i Europa.
Nu är han hittad.
De svenska poliserna
ska hämta honom i Marocko
och ta honom till Sverige.
Den senaste tiden
har flera svenska brottslingar
hittats i Marocko.
Poliserna i länderna
hjälper varandra.
8 SIDOR/TT
17 september 2026