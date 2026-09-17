Svenskar misstänkta för spioneri

Två svenska män

är misstänkta för

att ha spionerat i Finland.

Det skriver tidningar

i Finland.

Männen blev tagna av poliser

när de var i finska

området Lappland.

Nu är de inlåsta

medan poliser undersöker

vad som hänt.

Det är inte klart

vad männen har gjort

för sorts spioneri.

Men brottet ska ha hänt

någon gång i slutet av augusti

eller början av september.

Mellan den 13 och 14 september

var det ett stort möte

i staden Rovaniemi i Lappland.

Ledare för flera länder i Europa

var på mötet.

Det är inte klart

om de misstänkta brotten

har med det mötet att göra.

De två männen

är ungefär 40 år gamla.

De bor på samma adress

i området Västernorrland i Sverige.

8 SIDOR/TT