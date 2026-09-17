Sverige
Domstolen tingsrätten i staden Helsingfors i Finland. De bestämde att männen ska vara inlåsta hos poliserna. Foto: Julius Jansson/Lehtikuva/TT
Svenskar misstänkta för spioneri
Två svenska män
är misstänkta för
att ha spionerat i Finland.
Det skriver tidningar
i Finland.
Männen blev tagna av poliser
när de var i finska
området Lappland.
Nu är de inlåsta
medan poliser undersöker
vad som hänt.
Det är inte klart
vad männen har gjort
för sorts spioneri.
Men brottet ska ha hänt
någon gång i slutet av augusti
eller början av september.
Mellan den 13 och 14 september
var det ett stort möte
i staden Rovaniemi i Lappland.
Ledare för flera länder i Europa
var på mötet.
Det är inte klart
om de misstänkta brotten
har med det mötet att göra.
De två männen
är ungefär 40 år gamla.
De bor på samma adress
i området Västernorrland i Sverige.
8 SIDOR/TT
17 september 2026
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