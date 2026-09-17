Fler saknas i Nepal

Tusen fler personer

saknas efter de stora

översvämningarna

i landet Nepal.

Tidigare i veckan

sa myndigheterna i Nepal

att fem tusen personer saknas.

Nu visar ny information

att det är över sex tusen

personer som saknas.

Hittills har myndigheterna

hittat 1 403 döda kroppar.

Översvämningarna

hände den 26 augusti.

Det började med att massor

av is på ett berg smälte.

Ett jordskred startade.

Sedan rasade en enorm flod

av lera och vatten ned för berget.

Det tror experter.

Människor, vägar,

hus och hela byar

blev begravda i leran.

Experter tror att det var

ändringar i klimatet

som gjorde att katastrofen hände.

8 SIDOR/TT