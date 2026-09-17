Världen
Ett hem för gamla har blivit begravt i lera. Foto: Dar Yasin/AP/TT
Fler saknas i Nepal
Tusen fler personer
saknas efter de stora
översvämningarna
i landet Nepal.
Tidigare i veckan
sa myndigheterna i Nepal
att fem tusen personer saknas.
Nu visar ny information
att det är över sex tusen
personer som saknas.
Hittills har myndigheterna
hittat 1 403 döda kroppar.
Översvämningarna
hände den 26 augusti.
Det började med att massor
av is på ett berg smälte.
Ett jordskred startade.
Sedan rasade en enorm flod
av lera och vatten ned för berget.
Det tror experter.
Människor, vägar,
hus och hela byar
blev begravda i leran.
Experter tror att det var
ändringar i klimatet
som gjorde att katastrofen hände.
8 SIDOR/TT
17 september 2026
TACK för fin och kort artikel!!! Är det förstå mening utan fel? Jag aldrig läste sådant mening så jag frågar bara! UF-jag ber för Nepal varje dag!!! På morgonen och på kvällen! Hoppas att fick hjälp! Mina böner går till dem!!!💞😊😎💜