Världen
Rysslands president Vladimir Putin. Foto: Mikhail Metzel/AP/TT
Val i flera länder i höst
Nyss var det val i Sverige.
I höst kommer det
att vara val i andra länder.
Det är länder med
mycket makt i världen.
Ryssland
Den 18 till 20 september
är det val till Rysslands riksdag.
Men valet är inte rättvist.
Presidenten Vladimir Putin
och hans parti har stoppat
alla motståndare.
Brasilien
Den 4 oktober
är det val i Brasilien.
Landet ska välja en president.
Lula da Silva vill
fortsätta som president.
Han är till vänster i politiken.
Flávio Bolsonaro
vill också bli president.
Han är till höger i politiken.
Han är son till den tidigare
presidenten Jair Bolsonaro.
De är vänner med
USAs ledare Donald Trump.
Israel
Den 27 oktober
är det val till Israels riksdag.
Många undrar hur det ska gå
för ledaren Benjamin Netanyahu
och hans parti.
Netanyahu är misstänkt
för brott med pengar.
Hans kritiker säger
att han pratar för mycket
om krig och för lite om fred.
Valet kan bli jämnt.
Varken Netanyahus lag
eller hans motståndare
kommer få mer än
hälften av rösterna.
Det visar undersökningar.
USA
Den 3 november är det
val till USAs riksdag.
Om det går bra för
partiet Demokraterna
kan Donald Trump förlora makt.
Han kan få svårare
att göra som han vill.
Trump är med
i partiet Republikanerna.
Förenta Nationerna, FN
FN är inget land.
Men det är en viktig grupp
där nästan alla länder
i världen är med.
FN ska få en ny ledare.
Just nu är det António Guterres
från Portugal som är ledare.
Men han slutar den sista december.
Många tror att
en kvinna blir ny ledare.
8 SIDOR/TT
17 september 2026
Jag är på Netanyahu och Trumps sida. Ta bort Putin han är jätte usel gubbe!