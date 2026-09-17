Val i flera länder i höst

Nyss var det val i Sverige.

I höst kommer det

att vara val i andra länder.

Det är länder med

mycket makt i världen.

Ryssland

Den 18 till 20 september

är det val till Rysslands riksdag.

Men valet är inte rättvist.

Presidenten Vladimir Putin

och hans parti har stoppat

alla motståndare.

Brasilien

Den 4 oktober

är det val i Brasilien.

Landet ska välja en president.

Lula da Silva vill

fortsätta som president.

Han är till vänster i politiken.

Flávio Bolsonaro

vill också bli president.

Han är till höger i politiken.

Han är son till den tidigare

presidenten Jair Bolsonaro.

De är vänner med

USAs ledare Donald Trump.

Israel

Den 27 oktober

är det val till Israels riksdag.

Många undrar hur det ska gå

för ledaren Benjamin Netanyahu

och hans parti.

Netanyahu är misstänkt

för brott med pengar.

Hans kritiker säger

att han pratar för mycket

om krig och för lite om fred.

Valet kan bli jämnt.

Varken Netanyahus lag

eller hans motståndare

kommer få mer än

hälften av rösterna.

Det visar undersökningar.

USA

Den 3 november är det

val till USAs riksdag.

Om det går bra för

partiet Demokraterna

kan Donald Trump förlora makt.

Han kan få svårare

att göra som han vill.

Trump är med

i partiet Republikanerna.

Förenta Nationerna, FN

FN är inget land.

Men det är en viktig grupp

där nästan alla länder

i världen är med.

FN ska få en ny ledare.

Just nu är det António Guterres

från Portugal som är ledare.

Men han slutar den sista december.

Många tror att

en kvinna blir ny ledare.

8 SIDOR/TT