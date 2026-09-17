En 16-årig pojke var nära

att dö i attacken i Fagersta.

– Halva min kropp är förstörd,

säger han till Sveriges Radio.

Det var den 21 augusti

som det var en attack

på Brinellskolan i Fagersta.

En 18-årig man gick in på skolan

och högg flera elever

med ett svärd.

En flicka dog och två pojkar

blev mycket skadade.

Sveriges Radio har pratat

med en av pojkarna.

Nu har han lämnat sjukhuset

och är hemma.

Han berättar om

när han blev attackerad.

Han blev huggen med svärdet

i magen och i ryggen.

Sedan siktade mannen med svärdet

på hans hjärta.

Då tog pojken tag

i svärdet och kämpade emot.

Det gjorde att han

räddade sitt eget liv.

– Jag var rädd.

Det var första gången jag såg

så mycket blod på min kropp,

säger pojken till Sveriges Radio.

Han fick skador på sin hand,

sina lungor och sin lever.

Han har bandage på sin hand

och går med en krycka.

Han har ont.

Nu går han till en psykolog

för att prata om det som hänt.

– Det var så hemskt

för oss som blev skadade,

för min familj

och för alla på skolan.

En sådan här sak får aldrig

hända igen,

säger pojken.

Den 18-årige mannen med svärdet

gick på skolan.

Han är misstänkt för attacken

och är inlåst hos poliserna.

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