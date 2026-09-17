Sverige
Poliser vid Brinellskolan i Fagersta den 21 augusti. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Pojke var nära att dö
En 16-årig pojke var nära
att dö i attacken i Fagersta.
– Halva min kropp är förstörd,
säger han till Sveriges Radio.
Det var den 21 augusti
som det var en attack
på Brinellskolan i Fagersta.
En 18-årig man gick in på skolan
och högg flera elever
med ett svärd.
En flicka dog och två pojkar
blev mycket skadade.
Sveriges Radio har pratat
med en av pojkarna.
Nu har han lämnat sjukhuset
och är hemma.
Han berättar om
när han blev attackerad.
Han blev huggen med svärdet
i magen och i ryggen.
Sedan siktade mannen med svärdet
på hans hjärta.
Då tog pojken tag
i svärdet och kämpade emot.
Det gjorde att han
räddade sitt eget liv.
– Jag var rädd.
Det var första gången jag såg
så mycket blod på min kropp,
säger pojken till Sveriges Radio.
Han fick skador på sin hand,
sina lungor och sin lever.
Han har bandage på sin hand
och går med en krycka.
Han har ont.
Nu går han till en psykolog
för att prata om det som hänt.
– Det var så hemskt
för oss som blev skadade,
för min familj
och för alla på skolan.
En sådan här sak får aldrig
hända igen,
säger pojken.
Den 18-årige mannen med svärdet
gick på skolan.
Han är misstänkt för attacken
och är inlåst hos poliserna.
8 SIDOR
17 september 2026
vad synd att han blev skadad
Det värst är när man har PTSD! Synd om pojken! Jag hälsar honom! Jag vill be för honom mycket! På skola man behöver inte uppleva sådant! Det är verkligen hemsk händelse och staten måste ge honom psycholog gratis! Synd om honom! Hoppas att han kan gå och stå på fötterna! HOPPAS!🥰💞
Tycker synd om den där pojken