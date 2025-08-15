Sverige
Poliser och ambulanser vid moskén i Örebro. Foto: Filip Grönroos/TT
Skjutning vid moské i Örebro
Det har varit
en skjutning i Örebro.
Det hände mitt på dagen
på fredagen.
Två personer är skadade.
Det är inte klart hur
allvarligt skadade de är.
Skjutningen hände
vid en moské i området Vivalla.
Folk har hört flera skott.
Någon ska ha skjutit
mot en person som
kom ut från moskén.
– Det hände precis
efter fredagens bön.
Det säger Mazen Muwaffak
från Örebro moské
till tidningen Expressen.
Enligt TV4 har en person
fått åka till sjukhus.
Poliserna är på platsen.
De undersöker vad som hänt.
Poliserna tror att skjutningen
har med gäng med
brottslingar att göra.
Det skriver de på
sin sida på internet.
8 SIDOR/TT
15 augusti 2025