Skjutning vid moské i Örebro

Det har varit

en skjutning i Örebro.

Det hände mitt på dagen

på fredagen.

Två personer är skadade.

Det är inte klart hur

allvarligt skadade de är.

Skjutningen hände

vid en moské i området Vivalla.

Folk har hört flera skott.

Någon ska ha skjutit

mot en person som

kom ut från moskén.

– Det hände precis

efter fredagens bön.

Det säger Mazen Muwaffak

från Örebro moské

till tidningen Expressen.

Enligt TV4 har en person

fått åka till sjukhus.

Poliserna är på platsen.

De undersöker vad som hänt.

Poliserna tror att skjutningen

har med gäng med

brottslingar att göra.

Det skriver de på

sin sida på internet.

8 SIDOR/TT