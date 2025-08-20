Fler misstänkta i Örebro

Förra veckan sköt någon

mot två personer

vid en moské i Örebro.

En person dog.

Det var en man

som var ungefär 25 år.

Den andra personen fick skador

men kommer att överleva.

Poliserna har nu tagit

fast fyra personer.

De misstänker två

av dem för mordet.

Och att de andra två

har hjälpt till med mordet.

Poliserna undersöker också brotten

försök till mord och brott med vapen.

8 SIDOR/TT