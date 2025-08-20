Sverige

Poliserna har spärrat av ett område med tejp.

Poliser i Örebro efter skjutningen i Vivalla i Örebro. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Fler misstänkta i Örebro

Förra veckan sköt någon
mot två personer
vid en moské i Örebro.
En person dog.
Det var en man
som var ungefär 25 år.

Den andra personen fick skador
men kommer att överleva.

Poliserna har nu tagit
fast fyra personer.
De misstänker två
av dem för mordet.
Och att de andra två
har hjälpt till med mordet.

Poliserna undersöker också brotten
försök till mord och brott med vapen.

8 SIDOR/TT

20 augusti 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Andreas skriver:
    20 augusti, 2025 kl. 11:00

    bra jobbat polisen!!ta fast alla brottslingar.

  2. Bubbi skriver:
    20 augusti, 2025 kl. 11:43

    Inte kul är det hopas den som överlever mår bra den som dog få vila i fred nu😔😢

