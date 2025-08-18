Vardags
Många studenter har lite pengar. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Pengarna räcker inte
Studenter i Sverige kan få
lån och bidrag från
myndigheten CSN.
Om du studerar på heltid
kan du få ungefär 13 500 kronor
i månaden.
Pengarna ska räcka till hyra,
mat och andra saker.
Men för många studenter
räcker inte pengarna.
Det säger Sharon Lavie
som jobbar på Lendo.
– Nya studenter
som måste köpa
mycket nya saker
har det extra svårt,
säger Sharon Lavie.
Mest pengar går till
att betala hyran.
I Sverige kan du få bidrag
för att ha råd att betala hyran.
Den som får bidraget
kan klara sig lite bättre.
Men om du tjänar över
86 tusen kronor på ett år
kan du behöva betala tillbaka
bostadsbidraget.
– Det gör att många
inte söker pengarna,
säger Sharon Lavie.
