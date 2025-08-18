Pengarna räcker inte

Studenter i Sverige kan få

lån och bidrag från

myndigheten CSN.

Om du studerar på heltid

kan du få ungefär 13 500 kronor

i månaden.

Pengarna ska räcka till hyra,

mat och andra saker.

Men för många studenter

räcker inte pengarna.

Det säger Sharon Lavie

som jobbar på Lendo.

– Nya studenter

som måste köpa

mycket nya saker

har det extra svårt,

säger Sharon Lavie.

Mest pengar går till

att betala hyran.

I Sverige kan du få bidrag

för att ha råd att betala hyran.

Den som får bidraget

kan klara sig lite bättre.

Men om du tjänar över

86 tusen kronor på ett år

kan du behöva betala tillbaka

bostadsbidraget.



– Det gör att många

inte söker pengarna,

säger Sharon Lavie.

8 SIDOR/TT

