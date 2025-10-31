Många tänder ljus

Lördagen den 1 november

är det alla helgons dag.

Då är det många som minns

de som har dött.

Människor går till kyrkogårdar

och tänder ljus vid gravar.

Det brukar bli väldigt fint

när flera tusen ljus lyser i mörkret.

Samtidigt har kyrkorna öppet.

De har speciella gudstjänster.

Ofta spelar de musik.

Alla helgons dag

är alltid på en lördag.

Det är en kristen högtid

som har funnits länge.

Men det var först

efter andra världskriget

som det blev vanligt

att tända ljus vid gravar.

Dagen efter alla helgons dag

heter alla själars dag.

Hela helgen brukar

kallas allhelgona.

8 SIDOR

Ska du tända ett ljus för någon?

Skriv en kommentar och berätta.