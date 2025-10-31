Vardags

Hon sitter på huk framför en gravsten. Det lyser av ljus och lampor i mörkret.

En tjej tänder ljus vid en grav i Stockholm. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Många tänder ljus

Lördagen den 1 november
är det alla helgons dag.
Då är det många som minns
de som har dött.

Människor går till kyrkogårdar
och tänder ljus vid gravar.
Det brukar bli väldigt fint
när flera tusen ljus lyser i mörkret.

Samtidigt har kyrkorna öppet.
De har speciella gudstjänster.
Ofta spelar de musik.

Alla helgons dag
är alltid på en lördag.
Det är en kristen högtid
som har funnits länge.

Men det var först
efter andra världskriget
som det blev vanligt
att tända ljus vid gravar.

Dagen efter alla helgons dag
heter alla själars dag.
Hela helgen brukar
kallas allhelgona.

Ska du tända ett ljus för någon?
Skriv en kommentar och berätta.

31 oktober 2025

6 kommentarer
  1. Karin skriver:
    31 oktober, 2025 kl. 08:34

    Ska tända ett ljus för min pappa som gick bort i maj i år.

  2. MILENA skriver:
    31 oktober, 2025 kl. 09:38

    När jag har tid så jag vill besöka min grannes grav och ber för henne! hon var snällsjäll faktisk! Jag saknar henne! MEN DE SOM VAR GOTT MÄNNISKOR PÅ DENNA JORDEN LEVER INOM OSS VIDARE…🥰❤🙂

  3. Bebi Peggy skriver:
    31 oktober, 2025 kl. 09:42

    Jag ska inte tända något ljus. Det blir bara en påminnelse för mig om människor som en gång i tiden brydde sig om mig inte längre är i livet. Det är så ledsamt.

  4. V skriver:
    31 oktober, 2025 kl. 09:54

    Jag brukar också tända ljus för mina kära,och jag tycker det är så vackert med alla tända ljus på kyrkogården.

  5. Hallåa skriver:
    31 oktober, 2025 kl. 10:49

    Jag tänder ljus för min mor och far ,❤️‍🩹som ligger tillsammans i familjegrav ❤️‍🔥

  6. MILENA skriver:
    31 oktober, 2025 kl. 11:04

    Bebi -jag bryr mig om dig!!! Det gör jag! Men jag har kramper! Ber för mig så att jag tillfrisknar-så att jag kan hjälpa dig! Många kända artister dog-i tjeckien och i Sverige-vad synd! Det är bra att minnas de döda…😊❤

